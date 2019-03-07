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Jinekolojik sağlık için 4 önemli konu

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2019 09:50 | Son Güncelleme

Türk Jinekoloji ve Obsestrik Derneği İkinci Başkanı ve Acıbadem Adana Hastanesi Yüksek Riskli Gebelikler Uzmanı Prof.

Türk Jinekoloji ve Obsestrik Derneği İkinci Başkanı ve Acıbadem Adana Hastanesi Yüksek Riskli Gebelikler Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, normal bir adet dönemi geçirilmesi, düzenli kadın sağlığı kontrolleri ve etkili doğum koruma yöntemleri kullanılmasıyla her kadının sağlıklı bir süreç yaşayabileceğini söyledi.
Anormal adet kanamasının her 10 kadından 3’ünde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, kadınların adet dönemleri dışında aşırı ve düzensiz kanamayı normal olarak görmemesi ve rutin kontrollerini mutlaka yaptırmaları gerektiğini dile getirdi. Çoğu kadının muayeneden ve muayene sonucunu almaktan korktuğu için rutin kontrollerini ertelediğini belirten Prof. Dr. Demir, kadınların kendilerine daha fazla vakit ayırıp sağlıklarına öncelik vermeleri gerektiğini kaydetti.

Çok şiddetli karın ağrısı da normal değil
Demir, zaten sıkıntılı geçen adet dönemlerinde kadınların sıkça yaşadığı en önemli sorunlardan bir diğerinin de karın ağrısı olduğunu belirterek, “Ancak adet dönemi içerisinde olsa dahi çok şiddetli karın ağrısı görülmesi normal değil. Sancı şiddetinde farklılık olması durumunda bu durumunun sebeplerinin uzman hekim tarafından mutlaka araştırılması gerekiyor” dedi.

Yılda en az bir kontrol şart
Rahim ağzı kanserine karşı her yıl 1 kere Pap Smear testi yaptırılmasının kadınlarda alışkanlık haline gelmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Demir, bu testin tıbbi açıdan korkulacak bir yanı olmadığını, aksine erken teşhis için hayati önem taşıdığını vurguladı. Prof. Demir, düzenli jinekolojik muayenelere ek olarak 40 yaş üstü tüm kadınların mutlaka yılda 1 kez mamografi yaptırmasının da göğüs kanserinde erken teşhisin, dolayısıyla kadın sağlığının anahtarı olma özelliği taşıdığına dikkat çekti.

Doğru korunma yöntemleri tercih edilmeli
Kadınlarda cinsel sağlığı korumanın bir diğer yolunun da doğru korunma yöntemlerini tercih etmesi olduğunu ifade eden Demir, “Cinsel ilişki sırasında partnerin geri çekilmesi ve veya ertesi gün haplarının kullanılması gebelik ihtimalini tamamen ortadan kaldırmadığından uzmanlar tarafından tavsiye edilmiyor” dedi.
Hem partnerinin hem de kadının üreme sağlığı için etkili doğum kontrol yöntemleri kullanılmasını öneren Prof. Dr. Süleyman Cansun Demir, böylece mutlu bir cinsel yaşamın mümkün olabileceğini de kaydetti.

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