jinekomasti belirtileri

Erkek memesinin normalin üstünde büyümesi çoğunlukla erken çocukluk, ergenlik ya da 60 yaş üstü dönemde görülebilir. Fazla kilolar dışında çeşitli sebeplerden ötürü de ortaya çıkabilir. Hormonlarda yaşanan değişimler, vücut geliştirme için kullanılan ilaçlar, bazı antidepresanlar ya da alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların aşırı kullanımı bu hastalığı tetikleyebilir. Bazı testlerin yapılmasıyla birlikte elde edilen bulgular erken teşhise de yardımcı olacağı için tedaviyi kolaylaştırır. JİNEKOMASTİ NEDİR? Erkeklerde memenin anormal şekilde büyümesi ve meme dokusundaki artış olarak bilinen jinekomasti hastalığı, Yunancada kadın anlamına gelen gyne ve meme anlamına gelen mastos sözcüklerinin birleşiminden oluşmuştur. Erkeklerin memesinin kadın memesine benzemeye başlaması sebebiyle böyle bir ismin verildiği tahmin ediliyor. Erkek ve kadınlarda ergenlik çağına kadar meme yapılarında pek değişim gözlenmez. Ergenlik sonrasında ise kadınlardaki hormon değişimleri yüzünden yeni bir süreç başlar ve memelerinde normal olarak bir gelişim gözlenir. Erkeklerde ise bu durum, androjen ve östrojen hormonları arasındaki dengenin bozulmasına bağlı olarak ortaya çıkar.

JİNEKOMASTİ NEDENLERİ? [Görsel 1] 1. Hormonlar

Erkeklik hormonu olarak da bilinen testosteron, jinekomasti hastalığı sürecinde azalma gösterirken kadınlık hormonu olarak bilinen östrojende ise bir artış gözlenir. Dolayısıyla erkek bedeninin hormon dengesinde bir çarpıklık meydana gelir ve genelde bu dengesizlik meme büyümesine sebep olur. Ergenlikteki erkeklerin yüzde 40'ında görülen jinekomasti genelde 2-3 sene içerisinde hormon dengelerinin yeniden sağlanmasıyla ortadan kalkar. 2. Yanlış beslenme

Jinekomastinin en büyük nedenlerinden birisi de sağlıksız beslenmedir. Yanlış beslenme ya da aşırı gıda tüketimi yüzünden vücudun dengesi bozulabilir, hormonal problemler ortaya çıkabilir. Özellikle endüstriyel gıda üretiminde kullanılan hormonlar ya da ilaçlar jinekomastiye zemin hazırlayabilir. 3. Hızlı kilo alıp vermek

Hızlı kilo alıp verme neticesinde erkeklerin göğüs bölgesinde meme sarkmaları ortaya çıkabilir ve bu sarkmaya bağlı olarak yağ dokusunda bir artış gözlenir. Aşırı kilolu erkeklerin göğüs bölgesinde toplanan yağ dokuları meme bezlerinin büyümesine sebep olur. Yalancı jinekomasti olarak da bilinen bu durumdan kurtulmak için sadece kilo vermek yeterli olmayabilir, sporla yağ dokusunu sertleştirip kasa dönüştürmek daha etkili bir çözüm olacaktır.

4. Alkol tüketimi

Aşırı alkol tüketimi bedendeki hormon dengelerini sarsabilir ve erkeklerin memelerinde büyüme gözlemlenebilir. 5. Vücut geliştirme ilaçları

Sağlıklı bir vücuda sahip olup güzel bir görüntü elde etmek niyetiyle bilinçsizce kullanılan bazı ilaçlar da jinekomastinin oluşumuna sebep olabilir. 6. Tiroid bezi hastalıkları

Vücudun hormon dengesinin bozulduğu rahatsızlıklardan biri olan tiroid de jinekomastiye sebep olabilir. 7. Antidepresan kullanımı

Uzun süreli ve aşırı kullanımı halinde vücuda yan etkileri olan bazı antidepresanlar hormonal dengeyi değiştirerek memelerin büyümesine sebep olabilir. 8. Kanser tedavi süreci

Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar ve uygulanan tedavi yöntemlerine bağlı olarak jinekomasti problemiyle karşılaşılabilir. 9. Kronik karaciğer hastalığı

Sindirim sistemi ve metabolizma için çok önemli bir organ olan karaciğerde meydana gelen her problem vücudun farklı bölgelerini de negatif yönde etkileyerek jinekomasti de dahil olmak üzere çeşitli hastalıklara yol açabilir.

JİNEKOMASTİ BELİRTİLERİ? 1. Tek göğüste oluşan şişlik

Erkeklerde gelişen tek taraflı meme büyümesi kimi durumlarda meme kanserine yol açabileceği gibi kimi durumlarda da jinekomastinin bir sebebi olarak değerlendirilebilir. 2. Her iki göğüste şişlik görülmesi

Jinekomasti nasıl anlaşılır sorusunun en yaygın yanıtlarından biri de iki memede birden oluşan normalin üstünde büyümedir. Meme bezlerindeki büyüme ve yağ dokusunun içinde değişime uğrayan erkeklik hormonları memelerin büyümesine sebep olur. 3. Meme ucundaki koyu veya kanlı akıntı

Jinekomasti hastalığında meme uçlarının hassaslaşması gibi bir durum ortaya çıkabilir ve buna bağlı olarak buralara dokunulduğu zaman ya da meme uçları sıkıldığında memeden koyu bir akıntı veya kan gelebilir. 4. Memede yumru ya da sertlik hissedilmesi

Herhangi bir memede sertlik oluşabilir. Dokunulduğu zaman hissedilir ve genelde tek göğüste görülür. 5. Cinsel isteksizlik

Hormon dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkan jinekomasti hastalığıyla beraber gözlemlenen bir diğer belirti de cinsel arzuda meydana gelen azalmadır. Testosteron ve östrojen hormonları arasındaki dengenin bozulmasıyla erkeklerin cinsel konulardan uzaklaşması söz konusu olabilir.

JİNEKOMASTİNİN TEDAVİSİ? 1. Hormon dengeleyici ilaçlar

Henüz ilerlemiş vakalar için jinekomasti nasıl geçer diye endişe etmeye gerek yok, zira bu durumda hormon dengeleyici ilaçlarla tedavi mümkün. Doktorun önerdiği ilaçların düzenli bir şekilde kullanılması ile vücuttaki östrojen-testosteron dengesi sağlanabilir. 2. Egzersiz yapmak

Fazla kilolara bağlı olarak da oluşabilen meme büyümesi probleminin çözümü için yapılması gereken ilk şeylerden biri fazla kilolardan kurtulmaktır. Kilo verme süreci de doktor gözetiminde ilerlemelidir. 3. Sağlıklı beslenmek

Yanlış beslenme alışkanlıklarını sürdürmek hormon dengelerini bozmaya devam edeceği için tedavi sürecinde ve sonrasında sağlıklı beslenmeye özen göstermek gerekir. Doğal yiyecekleri tercih etmek ve bitkisel kaynaklarla beslenmeye önem vermek tedaviyi hızlandırabilir. 4. Soğuk kompres

Memelerdeki şişlik ve ağrıları ortadan kaldırmak için soğuk kompres uygulanabilir. Soğuk su sayesinde dokular büzülür ve şişme ile ağrıda azalma görülür. Soğuk kompres yapmak için ince bir havlunun içine birkaç buz küpü koyarak sarın ve bir dakika boyunca göğsünüzün üstüne bu havluyu koyun.