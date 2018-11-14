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Jinekomasti ne demek? Jinekomasti neden olur? Jinekomasti ameliyatı sonrası ne yapmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.11.2018 15:34 | Son Güncelleme

Günümüzde erkeklerin kabusu haline gelen meme büyümesi diğer bilimsel adıyla “Jinekomasti”, her geçen daha büyük bir sorun haline geliyor. Önceden alanında uzman sporcuların daha çok karşılaştığı bir sorunken, artık düzenli spor yapanlarda da görülebiliyor. Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, Jinekomasti ve spor arasındaki ilişkiye değindi. Op. Dr. Yılmaz , operasyonundan risklerine kadar sizler tüm ayrıntılarını tek tek sizler için açıkladı.

Jinekomasti ne demek? Jinekomasti neden olur? Jinekomasti ameliyatı sonrası ne yapmalı?

KİMYASAL İLAÇLAR VE YAN ETKİLERİ

Jinekomasti erkeklerin korkulu rüyası olan kadınsı meme büyümesidir. Deniz girerken ortaya çıkan görüntü rahatsız eder, dar kıyafetler giymekten kaçınırlar. Yani anlayacağınız bir çeşit kompleksli bir durum bu.

Sporcularda bu durumun psikolojisi daha farklı. Farklı spor dalları ile ilgilenen elit ya da amatör bazı sporcular son zamanlarda bu durumdan hayli ıstıraplılar.

Sporcuları bazı dönemler performanslarını ve kas kitlelerini arttırmak için kimyasal içerik bazlı ilaçlar kullanıyorlar. Bu kimyasal içerikli ilaçlar kaslara hacim, kontur ve kuvvet kazandırıyor. Hatta artık aralarında o kadar içselleştirilmiş ki, bir çoğu bunun işin doğası olduğunu düşünüyorlar.

Ancak atladıkları ya da kendilerince önemsemedikleri bir detay var. Bunlar da her kimyasal ilaçlar gibi bir takım yan etkilere sahip. Hatta kulağa komik gelebilir ama Mr Olympia yarışmacılarının bazılarına “bu ilaçları kullanırsan 5 yıl ömrün kalır” denildiğinde, “yine bu ilaçları kullanırım” cevabının alınması, durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Hatta sonucu ölümle biten hikayeler bile mevcut.

Bu konuda en az benim kadar sizin de hassas olmanızı rica ediyorum. Çünkü sonuçlarına bakıldığında durumun ciddiyeti sandığınızdan önemli. Bu arada bu sporcuların sakladıkları gizli bir anlaşmaları var. Kimse bu ilaçları kullandığını söylemez ama herkes de birbirini bilir. Bir çeşit “kral çıplak” durumu :)

Sporcular bunun bilinmesi durumunda prestij ve itibar kaybedeceklerini düşünüyor olabilir ya da herkes yaptığını düşünerek sürü psikolojisine gidebilirler. Elbette inanılmaz bir efor, zaman, odaklanma, hırs, motivasyon ve diğer birçok üst düzey performanslar da var.

Bunları söylemeden geçmek olmaz. Fakat “jinekomasti” sporcuları ele verir. Anlaşılması zor Grade 1 jinekomastiyi bazen konuya hakim bazı sporcular kolaylıkla fark eder. Pektoral kasın kasılması durumunda jinekomasti kas hareketi ile koordineli olmaz ve kendini ele verir.

Kolaylıkla tedavi edilen jinekomasti sporcuların çoğunda görsel kaygıdan dolayı uygulamaları kolay olmuyor. Sporcuya liposuction yapılsa bile 5 mm kesi izi sorun olacak. Bu yara izinin jinekomasti operasyonunun ispatı olması da ortaya sıkıntılı bir sürece çıkarıyor.

Halbuki jinekomastiğinin en çok idiopayik dediğim sebebi bilinmiyor. Yeni doğan, ergenlik ve yaşlılık dönemlerinde olan fizyolojik durumları da en sık ikinci neden. Tabii kanserler, doğumsal kromozomal hormanal bozukluklar, karaciğer ve böbrek hastalıkları östrojen ve testesteron oranının değişmesi de asıl nedenlerin dışında bir diğer sebepler arasında.

Bazı ilaçlar da jinekomasti oluşturur. Bunlar testesteron üretimini azaltarak (spironolaktin), testesteronun bazı etkilerini bloke eder (spironolaktin, simetidin), memedeki öströjen reseptörlerini uyararak (östojen, spironolakton, digitoksib, maiuna) veya prolaktin salgısını arttırarak (fenotiazinler, metildopa, rezerpin) jinekomasti yapar.

Elit ya da amatör kimyasal içerikli ilaç kullananların steroidlerin jinekomasti yapma mekanizmaları şu şekilde;

Bazı steroidler periferde östrojene çevrilerek östrejen oranını artırır. Steroidler testis fonksiyonlarını baskılar. Aniden kesilmesi durumunda ise öströjen oranından dolayı jinekomasti ortaya çıkar. Bazı steroidlerin androjenik etkisi de var. Buna tepki olarak östrojende üretilir. Uzun süre kullanımında yine jinekomasti gelişmesi kaçınılmaz olur.

Kullanılan kimyasal içerikli ilaçlar kabaca 2’ye ayrılır. Bunlardan ilki, ağızdan alınan ve kasa enjeksiyon ile yapılanlar. Aralarında ki en önemli fark oral alınanlar. Daha sık (günde 3-4 kez) kullanılır.

Fakat vücuttan atılması daha hızlı olur. Bu ilaçların kullanılması doping sayıldığından kan tahlilinde bırakıldıktan 8 gün sonra tespit edilmez. Ama kasa enjeksiyon ile yapılanlardan bazıları 1 yıla kadar kanda kaybolmaz.

JİNEKOMASTİ OPERASYONU

En yaygın olanı Vaser liposuction yapmak. Özellikle sporcular gibi bağ dokusu ve glandüler dokusu fazla olan memelerde artık Vaser liposuction kullanılması bir gereklilik haline geldi diyebilirim. Bu yöntem sayesinde iyileşme süreci hızlanıyor, ağrı, morarma ve komplikasyon azalıyor. Tek taraflı ve belirgin (usg de tespit edilmiş) bir kitlenin olması biopsi yapma gerekliliğini de beraberinde getiriyor.

Tekrar kısaca özetleyecek olursak,

Bazı elit sporcular büyük oranda kimyasal içerikli ilaçlar kullanır. Bu ilaçlar da istenmeyen jinekomastiye neden olur. Jinekomasti operasyonlarında yara izi saklanması sporcu kariyeri için oldukça önemli.

En ideal tedavi yöntemi ise VASER liposuction. Memede kitle şüphesi varsa biopsi mutlaka gerekiyor. Operasyonun ardından 3 hafta özel korse giyilmeli. Mesela 10 gün hafif egzersizlere başlanabilir. Üçüncü haftaya gelindiğinde artık tüm egzersizler yapılabilir. Operasyon günü hastanede gittiğiniz uzmanın görüşüne göre 1 gece hastanede kalınabilir.

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz
Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı
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Anahtar Kelimeler:
Jinekomasti sağlık

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