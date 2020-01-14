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  4. Jinekomasti nedir? Jinekomasti ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmeli?

Jinekomasti nedir? Jinekomasti ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmeli?

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.01.2020 15:55 | Son Güncelleme

Erkekler tarafından en sık tercih edilen estetik uygulama olan jinekomasti nedir? Erkeklerin korkulu rüyasının son bulmasını sağlayan jinekomasti ameliyatı hastayı fiziksel ve ruhsal açıdan rahatlatarak kendine güveninin gelmesini sağlıyor. Peki jinekomasti ameliyatı sonrası ne oluyor? İşte jinekomasti ile ilgili merak edilenler...

Jinekomasti nedir? Jinekomasti ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmeli?

Saç ekimi, terleme tedavisi, kepçe kulak ameliyatı, çene genişletme ameliyatı gibi estetik operasyonların yanında erkekler tarafından en sık tercih edilen uygulama jinekomasti, yani göğüs küçültme ameliyatları.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, erkeklerin estetik dünyasındaki en popüler uygulama olan jinekomasti hakkında merak edilenleri anlattı. Çevresel, genetik faktörler ve kiloya bağlı olarak erkeklerde gelişebilen göğüs büyümesi rahatsız edici olabilir.

Özellikle ergenlik döneminde ortaya çıkabilen, ancak ilerleyen yıllarda da görülebilen meme dokusunun büyümesi ile erkeklerin hoşnut olmadığı bir görünüm ortaya çıkabiliyor. Cerrahi müdahale ya da liposuction gibi teknikler ile ortadan kaldırılabilen bu problem, kişinin fiziksel ve ruhsal açıdan daha iyi hissetmesini sağlıyor.

JİNEKOMASTİ TEDAVİSİ NE ŞEKİLDE GERÇEKLEŞİR?

Jinekomastide kullanılan iki farklı yöntem bulunmaktadır. Nasıl bir müdahale olacağı, cerrah tarafından yapılan incelemeler sonrasında kararlaştırılır. Sert meme dokusunun ağırlıkta olduğu bölgeler için cerrahi yöntem kullanılırken, karışık tipte cerrahi ve yağ alma liposakşın (liposuction) birlikte kullanılır. Yağlı tip jinekomastideyse sadece liposakşın ile tedavi gerçekleştirilebilir.

Liposuction tekniği uzun yıllardır bölgesel yağ alma uygulamalarında tercih edilen bir tekniktir. Eğer tedavide vaser ya da lazer liposuction teknikleri tercih edilirse iyileşme süreci de oldukça konforlu bir şekilde geçer.

JİNEKOMASTİ AMELİYATI SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Jinekomasti ameliyatı sonrasında yaşanan süreç de ameliyatın tekniğine göre farklılık gösterir. Operasyonda genellikle genel anestezi altında yapılsa da bazı durumlarda lokal anestezi de tercih edilebilir. Kişi operasyondan sonra genellikle aynı gün içerisinde taburcu olabilir.

Jinekomasti ameliyatı sonrasında bölgede ödem ve şişliklerin görülmesi normaldir. Bu oluşumlar 3 hafta içerisinde kendiliğinden geçer.

Operasyondan sonra hafif kas ağrıları olabilir. Jinekomasti ameliyatından sonraki 3 gün dinlenmek, kol ve omuzları çok fazla hareket ettirmemek kişinin konforu ve iyileşme süreci açısından önemlidir.

Ameliyatın 3. günü çok duş alınabilir, işe geri dönülebilir, hafifi yürüyüşler yapılabilir. Jinekomasti ameliyatından sonra en çok dikkat edilmesi gereken nokta ise verilen korsenin 3-4 hafta boyunca kullanılmasıdır. Bu süreçte sauna, termal havuz, buhar banyosu, jakuzi gibi bölgede ödem oluşmasına neden olabilecek, enfeksiyon riski oluşturabilecek ortamlardan uzak durulması gerekir.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

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Jinekomasti sağlık jinekomasti ameliyatı

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