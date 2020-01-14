Jinekomasti nedir? Jinekomasti ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmeli?

Saç ekimi, terleme tedavisi, kepçe kulak ameliyatı, çene genişletme ameliyatı gibi estetik operasyonların yanında erkekler tarafından en sık tercih edilen uygulama jinekomasti, yani göğüs küçültme ameliyatları.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, erkeklerin estetik dünyasındaki en popüler uygulama olan jinekomasti hakkında merak edilenleri anlattı. Çevresel, genetik faktörler ve kiloya bağlı olarak erkeklerde gelişebilen göğüs büyümesi rahatsız edici olabilir.

Özellikle ergenlik döneminde ortaya çıkabilen, ancak ilerleyen yıllarda da görülebilen meme dokusunun büyümesi ile erkeklerin hoşnut olmadığı bir görünüm ortaya çıkabiliyor. Cerrahi müdahale ya da liposuction gibi teknikler ile ortadan kaldırılabilen bu problem, kişinin fiziksel ve ruhsal açıdan daha iyi hissetmesini sağlıyor.

JİNEKOMASTİ TEDAVİSİ NE ŞEKİLDE GERÇEKLEŞİR?

Jinekomastide kullanılan iki farklı yöntem bulunmaktadır. Nasıl bir müdahale olacağı, cerrah tarafından yapılan incelemeler sonrasında kararlaştırılır. Sert meme dokusunun ağırlıkta olduğu bölgeler için cerrahi yöntem kullanılırken, karışık tipte cerrahi ve yağ alma liposakşın (liposuction) birlikte kullanılır. Yağlı tip jinekomastideyse sadece liposakşın ile tedavi gerçekleştirilebilir.