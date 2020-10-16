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Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti’ye katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2020 09:23 | Son Güncelleme

Hakkari’deki Jirki aşiretinin lideri rahmetli Mehmet Adıyaman’ın oğlu Abdullah Adıyaman ve yakınları AK Parti’ye katıldı.

Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti’ye katıldı

AK Parti Van İl Başkanlığında düzenlenen törenle; Abdullah Adıyaman ve Jirki aşireti kanaat önderi Necmi Adıyaman ile akrabalarına parti rozeti takıldı. Burada konuşan Jirki aşireti kanaat önderi Necmi Adıyaman, ağabeyinin dostlarıyla beraber AK Parti'ye katılmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Adıyaman, “Cumhurbaşkanımız, dünyadaki bütün sessiz yığınların sesi, gariban halkımızın umudu olmuştur. O yüzden her zaman onu başımızın üstünde, kalbimizin içinde tutacağız. AK Parti sayesinde ülkemizde insanların refah seviyesi arttı. Biz hiçbir zaman terör örgütüne boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Devletimizin birliğine, bayrağımıza bağlıyız" dedi.

AK Parti’ye katılan Abdullah Adıyaman ise bundan sonraki siyasi hayatına Van'daki dost ve akrabalarıyla AK Parti'de devam edeceklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın partisinde hiçbir menfaat gözetmeksizin aktif bir şekilde AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve teşkilatıyla halkımızın hizmeti için ve tamamen gönüllülük temelinde çalışma taahhüdünü huzurunuzda veriyorum. Özellikle rahmete giden aşiret lideri Mehmet Adıyaman'ın bana, oğlu olarak AK Parti'ye katılmam tavsiyesiydi” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu da yakınlarıyla beraber AK Parti’ye katılan Adıyaman ailesi ve yakınlarına teşekkür ederek rozetlerini taktı.

(İHA)

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