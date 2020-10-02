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Jiu-jitsu’da siyah kuşağı olan yaşlı kadın, eve giren hırsızı hakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2020 15:53 | Son Güncelleme

Jiu-jitsu’da siyah kuşak sahibi 67 yaşındaki kadın, yaşlı bakım evine izinsiz girmeye çalışan bir kişiyi etkisiz hale getirerek yakaladı.

Jiu-jitsu’da siyah kuşağı olan yaşlı kadın, eve giren hırsızı hakladı

Yalnızca 1.49 metre boyunda ve 45 kilo ağırlığındaki Lorenza Marrujo kolay bir hedef gibi görünse de, 26 yıllık dövüş sanatları tecrübesi sayesinde Pazartesi günü ABD’nin Kaliforniya eyalietindeki yaşlı bakım evine girmeye çalışan bir adamın hakkından geldi.

Yerel bir gazeteye konuşan ‘Lady Ninja’ lakaplı Lorenza, içeri girmeye çalışan davetsiz adama karşı eline bir beyzbol sopası aldı ve adama geri çekilmesini söyledi.

Ancak Lorenza 81 yaşındaki komşusu Elizabeth McCray’in çığlıklarını duydu ve kendi evine girmeye çalışan adamı yakalayarak yere serdi. Lorenza’nın suçla savaşı burda bitmedi. Çabucak Elizabeth’in yardımına koşan Lorenza başına gelenleri şu sözlerle anlattı, “Elizabeth’le adamın arasına girdim. Elizabeth’i kenara çektim ve üzerine atlayarak adamı ve her şeyi yumrukladım. Bastonumu da boğazına dayadım. Adam ayağa kalkıp elimi çevirmeye çalıştı, ben de aynı anda onun bileğini bükerken adam bana ‘Canımı yakıyorsun’ diyordu. Ben de ‘Umrumda değil. Yaşlı birine zarar vermeye hakkın yok’ dedim”

Lorenza’nın cesareti ve dövüş konusundaki ustalığı Elizabeth’i olduğu kadar orada yaşayan diğer sakinleri de şoka uğrattı.

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Elizabeth McCray ise yaşanan olaya dair şunları söyledi; “Bu kadar küçük bir kadından böyle bir cesaret beklemiyordum. ‘Dikkat et, seni öldürebilir’ dedim ama Lorenza ‘Bu gece değil’ diye yanıt verdi.”

Elizabeth, tedavi için hastaneye kaldırılırken, zorla içeri girmeye çalışan 59 yaşındaki Donald Robert Prestwood, suçsuz olduğunu iddia etse de yaşlılara yönelik taciz suçuyla tutuklandı.

Fontana Polis Departmanı’nda sözcü olan Jennie Venzor ise bunun mutlu sonlu bir hikaye olduğunu söyleyerek davetsiz misafirlere karşı dikkat edilmesi gerektiğini söyledi ve “Böyle durumlarda yardım için 911’i aramalarını öneriyoruz” dedi.

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