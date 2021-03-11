J&J Aşısına Avrupa’da Onay

Avrupa İlaç Dairesi (EMA), Pfizer, Moderna ve AstraZeneca'nın ardından Johnson&Johnson'ın ürettiği "Janssen" aşısının Corona virüsüne karşı kullanılmasına onay verdi. Tek doz olması ve depolama için de çok düşük sıcaklık gerektirmemesi nedeniyle Janssen'ın, Avrupa'daki aşılama oranlarını yükseltmesi umut ediliyor.

Avrupa İlaç Dairesi, 1 Aralık'tan bu yana incelediği Amerikan ilaç devi Johnson&Johnson'ın aşısına sonunda onay veedi. Böylece Birlik içinde onaylanan aşı sayısı 4'e çıktı. Şubat ayı ortasında AB'ye resmi başvurusunu yapan firma, Janssen'in, "Covid virüsünün şiddetli biçimlerini önlediğini ve yüzde 85 oranında etkili olduğunu" garanti etti. Ancak araştırmacılar, Janssen'in dünyada yayılmaya başlayan "Günay Afrika varyantı" karşısında etkisinin daha düşük olduğunu belirtiyor.

Avrupa Birliği, Johnson&Johnson'a, 200 milyon doz aşı siparişi verdi, gerekirse 200 milyon doz ek sipariş üzerinde de anlaştı. Janssen aşısı, kullanım ve lojistik açıdan diğer aşılara oranla önemli avantajlar içeriyor. Öncelikle, birkaç hafta arayla iki dozda alınan Pfizer-BioNTech, Moderna veya AstraZeneca aşılarının aksine sadece tek doz enjeksiyon gerektiriyor. Ayrıca, standart buzdolabı sıcaklıklarında üç ay saklanabiliyor ve böylece aşının dağıtımında, diğerlerine oranla büyük kolaylık sağlıyor.