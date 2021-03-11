J&J Aşısına Avrupa’da Onay

Avrupa İlaç Dairesi (EMA), Pfizer, Moderna ve AstraZeneca'nın ardından Johnson&Johnson'ın ürettiği "Janssen" aşısının Corona virüsüne karşı kullanılmasına onay verdi. Tek doz olması ve depolama için de çok düşük sıcaklık gerektirmemesi nedeniyle Janssen'ın, Avrupa'daki aşılama oranlarını yükseltmesi umut ediliyor.
Avrupa İlaç Dairesi, 1 Aralık'tan bu yana incelediği Amerikan ilaç devi Johnson&Johnson'ın aşısına sonunda onay veedi. Böylece Birlik içinde onaylanan aşı sayısı 4'e çıktı. Şubat ayı ortasında AB'ye resmi başvurusunu yapan firma, Janssen'in, "Covid virüsünün şiddetli biçimlerini önlediğini ve yüzde 85 oranında etkili olduğunu" garanti etti. Ancak araştırmacılar, Janssen'in dünyada yayılmaya başlayan "Günay Afrika varyantı" karşısında etkisinin daha düşük olduğunu belirtiyor.
Avrupa Birliği, Johnson&Johnson'a, 200 milyon doz aşı siparişi verdi, gerekirse 200 milyon doz ek sipariş üzerinde de anlaştı. Janssen aşısı, kullanım ve lojistik açıdan diğer aşılara oranla önemli avantajlar içeriyor. Öncelikle, birkaç hafta arayla iki dozda alınan Pfizer-BioNTech, Moderna veya AstraZeneca aşılarının aksine sadece tek doz enjeksiyon gerektiriyor. Ayrıca, standart buzdolabı sıcaklıklarında üç ay saklanabiliyor ve böylece aşının dağıtımında, diğerlerine oranla büyük kolaylık sağlıyor.
Yan etkilerine gelince, klinik deneylerde görülen en yaygın yan etki, enjeksiyon yerinde ağrı, baş ağrısı, yorgunluk ve kas ağrısı. Johnson&Johnson'a göre, Güney Afrika'da " anafilaksi" denilen "en az bir" şiddetli alerjik reaksiyon vakası da gözlemlendi. Bu tür reaksiyonlar, nadir olmakla birlikte, Moderna ve Pfizer aşılarının enjeksiyonlarında da görülüyor.
Etkinlik oranı
Janssen aşısının etkinliği, ABD, Meksika, Brezilya ve Güney Afrika dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde, 18 yaş ve üzeri, yaklaşık 40 bin kişi üzerinde yapılan klinik deneylerde test edildi. Grubun yarısına aşı yapıldı, diğer gruba ise plasebo doz verildi ve iki grup karşılaştırıldı.
Bu denemeler sonunda aşının ciddi Covid-19 vakalarını önlemede yüzde 85 oranında etkili olduğu belirlendi. Bu, ülkeler açısından son derece önemli bir oran olarak değerlendiriliyor. Zira, vakaların artması durumunda, hastaneye kaldırılma sayısını azaltan ve daha da önemlisi, yoğun bakımdaki ölümleri engelleyen bir etki sağlıyor. Ağır Covid 19 hastaları üzerinde plasebo deneylerinde, aşı yapılan hiçbir hastanın ölmediği, aşı verilmeyen hastalardan 7'sinin ise öldüğü belirlendi.
Janssen aşısı ayrıca, hastalığın orta ila şiddetli formlarını önlemede yüzde 66 oranında etkili. Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından verilen oranlara göre, aşı ABD’de yüzde 72, Güney Afrika'da yüzde 64 oranında etkili oldu.
Ancak uzmanlar, Janssen'in yüzde 66 etkinlik oranının, Pfizer ve Moderna aşılarının sağladığı yaklaşık yüzde 95 etkinlikle tam olarak karşılaştırılamayacağı konusunda uyarıyor. Pfizer ve Moderna aşısı üzerinde yapılan klinik deneylerin, virüsün yeni varyantları, özellikle Güney Afrika varyantı öncesinde yapıldığına dikkat çekiyorlar.