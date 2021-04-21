J&J Aşısının Yan Etkileri Halkın Görüşünü Nasıl Etkiledi?

ABD'de biri ölümle sonuçlanan altı kanda pıhtılaşma vakası nedeniyle askıya alınan Johnson and Johnson’in Corona virüsü aşısıyla ilgili kesin karar bekleniyor. Vakalardan birinin ayrıntıları açıklandı. Nevada eyaletinde 18 yaşındaki Emma Burkey’nin aşı olduktan sonra nöbet geçirdiği ve kanda pıhtılaşmaya bağlı üç beyin ameliyatı geçirdiği açıklandı. Ailenin sözcüsü Bret Johnson, Emma Burkey'nin bu ayın başlarında tek doz aşıyı aldıktan yaklaşık bir hafta sonra kendini kötü hissetmeye başladığını kaydetti. Burkey, özel bakım için Güney California'daki Loma Linda Üniversitesi Tıp Merkezi'ne gönderilmeden önce ilk olarak Henderson'daki St. Rose Dominik Hastanesi’nde tedavi edildi. Las Vegas Review Journal'ın bildirdiğine göre Burkey, suni komadan ve solunum cihazından çıkarıldı. Ebeveynleri Russ ve Kathy, COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle Burkey'i her gün ancak kısa süreli ziyaret ettiler. Aile sözcüsü, Burkey’in yavaş yavaş toparlandığını bildirdi. Burkey’nin öğrenim gördüğü okulun yöneticisi Ercan Aydoğdu da bir açıklama yaparak, Burkey’in Johnson & Johnson aşısının yan etkilerine maruz kaldığını söyledi.

ABD hükümeti, J&J aşılarının kullanımını geçen hafta askıya almıştı. Federal sağlık kurumları, aşının kadınlarda kanda pıhtılaşmaya neden olup-olmadığını araştırıyor. Yetkililer, sağlık görevlilerinin aşı olan kişilerin komplikasyonlara yol açabilecek hastalıklarından ya da kullandıkları ilaçlardan haberdar edilip-edilmemesi gerektiğine de bakıyorlar. Fox televizyonunun bildirdiğine göre Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) panelinde, Burkey ve diğer beş kadının, kan pıhtılarının keşfedilmesinden önce baş ağrısı ve sırt ağrısı yaşadıkları kaydedildi. CDC yetkilileri, Burkey'e kan sulandırıcı Heparin verildiğini söyledi. Ancak yetkililer ve Dr. Anthony Fauci, kan sulandırıcıların durumu daha da kötüleştirebileceği konusunda uyardı. Aşılara ilgi azalmadı Öte yandan haber sitesi Axios, çoğu Amerikalı’nın, Johnson&Johnson aşısının askıya alınmasını desteklediğini bildirdi. Axios’un araştırmasına göre, bu aşıyla ilgili yaşanan gelişmelerin daha geniş bir tereddüt yarattığına dair hiçbir kanıt yok.