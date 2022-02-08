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“J&J Corona Aşısı Üretimini Durdurdu”

08.02.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnson & Johnson firmasının, COVID-19 aşısının üretimini durdurduğu öne sürüldü. Firmanın, aşının üretildiği tesisi geçici olarak kapatıldığı belirtiliyor ancak tesisin ne zaman yeniden faaliyete geçileceği bilinmiyor

“J&J Corona Aşısı Üretimini Durdurdu”

Johnson & Johnson firmasının, COVID-19 aşısının üretimini durdurduğu öne sürüldü. Firmanın, aşının üretildiği tesisi geçici olarak kapatıldığı belirtiliyor ancak tesisin ne zaman yeniden faaliyete geçileceği bilinmiyor.

New York Times gazetesi, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, J&J firmasının Hollanda’nın Leiden kentindeki tesisini geçen yılın sonuna doğru, herhangi bir açıklama yapmadan üretimi sona erdirdiğini bildirdi.

Habere göre, Leiden’deki tesiste şu an başka bir virüse karşı, daha karlı olabileceği ileri sürülen bir aşının deneyleri yürütülüyor.

Firma yetkilileri, Reuters haber ajansının konuyla ilgili sorularına henüz yanıt vermedi.

J&J yetkilileri, Corona virüsüne karşı geliştirdikleri aşının satışlarından 2022 yılı içinde 3 milyar 500 milyon dolarlık gelir elde etmeyi beklediklerini geçen ay açıkladı. Bu hedef, rakiplerine kıyasla aşıdan daha az kazanan firmanın geçen yıl elde ettiği gelirin yüzde 46 oranında üzerinde. Firma 2021 yılında Corona aşısı satışlarından toplam kazancının 2 milyar 390 milyon dolar olduğunu daha önce açıklamıştı.

New York Times’ın haberine göre, J&J’in Corona aşısı üretimini durdurması, firmanın hedeflenenden birkaç milyon daha az sayıda doz tedariki sağlayabileceği anlamına geliyor olabilir. Ancak haberde, firmanın stoklarının yeterli olabileceği ihtimaline de vurgu yapılıyor.

J&J’in Corona aşısını üretmek üzere başka imalatçılarla da anlaşma yapılmıştı. Ancak bu tesisler ya henüz faaliyete geçmemişti ya da gerekli izinleri alamamıştı. Bu nedenle aşının üretimi sadece Leiden’deki tesiste sürmüştü.

J&J’in tek dozluk aşısının başlangıçta, aşı erişiminin kısıtlı olduğu ücra bölgelerde aşılanma oranının arttırılması için kullanılabileceği yorumları yapılmıştı. Ancak 2021 yılı boyunca hem aşının üretiminde yaşanan sorunlar hem de aşının güvenilirliğiyle ilgili gündeme gelen bazı sorular, talebin hedeflenenin altında kalmasına neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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