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  4. Jjiletle bileğini kesen genç kız, tedaviye alındı

Jjiletle bileğini kesen genç kız, tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 11:21 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, jiletle bileğini keserek intihar girişiminde bulunan Ö.D.(18) adlı kız, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, jiletle bileğini keserek intihar girişiminde bulunan Ö.D.(18) adlı kız, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Valilik binası önünde meydana geldi. Ö.D., henüz bilinmeyen nedenle, elindeki jiletle kendisine zarar vermeye başladı. Durumu fark eden alandaki polisler Ö.D.'ye müdahale etti. Jiletle sağ bileğini kesen Ö.D. için olay yerine ambulans çağrıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ö.D., Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ö.D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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