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J&J'in Aşı Denemesi Bir Gönüllünün Rahatsızlanması Nedeniyle Durdu

13.10.2020 12:53 | Son Güncelleme

Johnson & Johnson firmasının ürettiği aşının insan deneyleri sırasında gönüllülerden birinde tanımlanamayan bir rahatsızlık meydana geldi. Bu gelişme üzerine insan deneylerine ara verildi

J&J'in Aşı Denemesi Bir Gönüllünün Rahatsızlanması Nedeniyle Durdu

Dünyanın gözü kulağı Corona virüsü hastalığı için aşı üretimi yapan kuruluşlardan bunlardan biri olan Johnson & Johnson şirketinden olumsuz bir haber geldi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, aşının insan deneyleri sırasında gönüllülerden birinde tanımlanamayan bir rahatsızlık meydana geldi. Bu gelişme üzerine insan deneylerine ara verildi.

Aşının insan deneyine gönüllü olarak katılan kişilerden biri rahatsızlandı ve bu rahatsızlık ve nedeni uzmanlar tarafından incelemeye alındı.

Şirket yetkilileri onbinlerce kişi üzerinde denemeler yapıldığını dolayısıyla bu tarz büyük denemelerde bu tarz durumlar ve kesintilerin normal olarak değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı.

İngiliz Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca şirketi tarafından yürütülen aşı çalışmasında da gönüllülerden birinin aşının ardından rahatsızlanması üzerine denemelere Eylül ayında ara verilmişti.

Johnson & Johnson firmasi Amerika’da ve diğer ülkelerde, ürettiği aşıyı insanlar üzerinde deneme safhasına gelen dördüncü firma olmuştu. Şirketin ürettiği aşı şu an toplam 60 bin gönüllü üzerinde deneniyor. Oxford ve AstraZeneca’nın insanlar üzerindeki deneylerine İngiltere, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan’da yeniden başlandı. ABD’de gerekli onay süreçleri tamamlandıktan sonra gönüllüler üzerindeki denemelere devam edilecek.

J&J şirketi geçen ay yaptığı açıklamada üretilen aşının ilk denemelerde COVID-19’a karşı bağışıklık sisteminde güçlü bir tepki yarattığının görüldüğünü duyurmuştu. Bunun üzerine daha fazla sayıda kişi üzerinde aşının denenmesine başlanmıştı.

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