J&J’in Tek Dozu Ağır Enfeksiyondan 6 Aya Kadar Koruyor

Johnson & Johnson, gerçek hayat verileri üzerinden yaptığı bir çalışma, şirketin tek dozluk Covid-19 aşısının enfeksiyon ve hastaneye yatmaya karşı altı aya kadar koruma sağladığını ortaya koydu.

Şirketin sponsorluk ettiği çalışma geçen yıl 1 Ocak ile 7 Eylül tarihleri arasında, Omicron varyantı henüz ortaya çıkmadan önce yapıldı. Çalışma henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi.

J&J, enfeksiyona karşı korumanın dördüncü aydan itibaren azalmaya başladığını bildridi. Antikor oranının düşmeye başlayarak korumanın azalması iki dozluk Pfizer/BioNTech ve Moderna elçi RNA aşılarında ise ikinci ayda başlıyor.

Aralık sonunda açıklanan ve Güney Afrika’da yapılan bir çalışma ise Johnson & Johnson aşısının takviye dozunun hastaneye yatmayı önlemede yüzde 84 etkili olduğunu ortaya koymuştu.

Gerçek hayat verileriyle yapılan çalışma, 15 Kasım ile 20 Aralık arasında Güney Afrikalı 69 bin sağlık çalışanına yapılan takviye doz Johnson & Johnson aşısını temel almıştı.

Araştırma, J&J aşısının hastaneye yatmayı önlemedeki etkinliğinin, takviye dozdan 14 gün sonra yüzde 63'ten yüzde 84'e çıktığını göstermişti. Bu artıştan bir-iki ay sonra etkinlik yüzde 85'e ulaşmıştı.

