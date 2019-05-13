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JÖAK paraşüt timi, sıcak hava balonundan atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:26 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR’de Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) paraşüt timi, Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve 12 Mayıs Anneler Günü nedeniyle Kapadokya'da sıcak hava balonundan atlayış yaptı.

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR’de Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) paraşüt timi, Jandarma teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve 12 Mayıs Anneler Günü nedeniyle Kapadokya'da sıcak hava balonundan atlayış yaptı. JÖAK paraşüt timinden 6 asker, sabahın erken saatlerinde atlayış gerçekleştirmek üzere Kapadokya'da sıcak hava balonuna bindi. Askerler, 10 bin fit yüksekliğe çıkan sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi. Paraşütle atlayan askerler Türk bayrağı açarak, göklerde dalgalandırdı. Çevredeki vatandaşlar yapılan gösteriyi ilgiyle izledi. Başarıyla tamamlanan atlayış sonrası, program sona erdi.

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