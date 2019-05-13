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JÖAK timi sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 09:16 | Son Güncelleme

JÖAK timi sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi

NEVŞEHİR (AA) - Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) paraşüt timi, bir ilke imza atarak Kapadokya'da sıcak hava balonundan atlayış yaptı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen jandarmanın kuruluşunun 180'nci yılı etkinlikleri kapsamında, JÖAK personeli 6 asker, sıcak hava balonuyla yükseldikleri Kapadokya'da paraşütle atladı.

Hazırlıklarını tamamladıktan sonra sabah saatlerinde Ortahisar beldesindeki Kızılçukur Vadisi'nden yükselen JÖAK personelini taşıyan sıcak hava balonu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) alınan özel izinle 10 bin fit yüksekliğe çıktı.

Balon, Göreme beldesi semalarına yaklaştığında paraşütçüler birer birer kendini boşluğa bıraktı.

Beraberlerinde Türk bayrağı, Atatürk resmi ve jandarma flamalarını taşıyan ekip, bir ilki gerçekleştirerek Göreme Açık Hava Müzesi yakınlarındaki araziye güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi.

Burada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından 180'nci kuruluş yıl dönümü ve "Anneler Günü" nedeniyle kutlama pankartları açıldı.

Etkinliği, JÖAK Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy ve Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Yüksel Yiğit yerinde izledi.

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