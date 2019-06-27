HABER

JÖAK'tan nefes kesen tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 09:44 | Son Güncelleme

JÖAK birliklerince düzenlenen rehine kurtarma ve toplumsal olaylara müdahale tatbikatı, farklı ülkelerin jandarma teşkilatı temsilcilerinin beğenisini kazandı

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) birliklerinin, rehine kurtarma ve toplumsal olaylara müdahale tatbikatı izleyicilerin beğenisini topladı.

Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) Toplantısı, bu yıl Jandarma Genel Komutanlığı ev sahipliğinde 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında Güvercinlik yerleşkesinde, JÖAK'ta toplumsal olaylara müdahale, rehine kurtarma tatbikatları yapıldı.

Programa, JÖAK Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, FIEP Toplantısı Heyet Başkanı Albay Jacob Comelis Oussoren ve FIEP'e üye 18 ülke temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Jandarma Mehteran Birliğinin gösterisiyle başlayan programda, Köpek Unsurları Bölüğünün gösterisi izleyicilerden alkış aldı.

Araçtan yapılan saldırıya köpekli timin müdahalesi ise izleyenlerin beğenisini topladı.

Vatandaşlar, aracın kontrolsüz kayması ve korunan kişinin konvoyuna düzenlenen saldırıya karşı gerçekleştirilen antiterör taktik sürüş gösterisini ilgiyle izledi.

- Toplumsal olaya müdahale gerçeği aratmadı

Program kapsamında toplumsal eylem yapan bir gruba jandarma kuvvetinin müdahalesi canlandırıldı.

Uyarılara uymayan eylemciler, jandarma birliklerinin gaz ve TOMA ile müdahalesi sonucu dağıtıldı.

Bu sırada grup içerisine karıştığı tespit edilen 4 teröristin yakalanması için özel tim operasyon düzenledi. Operasyonda, teröristler yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

JÖAK birliklerinin, binada rehin alınan bir kişiyi nefes kesen operasyonla kurtarması da vatandaşlardan alkış aldı.

FIEP Toplantısı Heyet Başkanı Albay Oussoren program sonunda yaptığı konuşmada, etkileyici bulduğu tatbikat dolayısıyla jandarma personeline teşekkür etti.

PARTNERPınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
İnekler gölde insanlar denizde serinliyorİnekler gölde insanlar denizde serinliyor
Ünlü kuaför Hüseyin Polat, 2019’un saç trendlerini anlattıÜnlü kuaför Hüseyin Polat, 2019’un saç trendlerini anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Albay Jacob Comelis Oussoren FIEP JÖAK JÖAK Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy tatbikat

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

Maduro'ya karşı yeni darbe girişimi!

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Gözyaşlarına hakim olamadı! Duygusal anlar

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaçak kazı yaptıkları evde suçüstü yakalandılar

İhbar alan polis bu manzarayla karşılaştı

JÖAK her daim hazır olduğunu tüm dünyaya gösterdi

Nefes kesen anlar! Dünya Türkiye'yi izledi

Kırlangıç yuvaları için zarar etmeyi göze aldılar

Tonlarca kumu bu halde buldular! Gerçek yaklaşınca ortaya çıktı

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

İş yerini basıp dehşet saçtı! Kardeşini de vurdu

Koloni halinde yaşıyorlar! Görebilmek için 2 bin 300 rakımlık tepeye çıkıyorlar

Koloni halinde yaşıyorlar! Görmek için 2300 rakıma çıkıyorlar

Sıcaktan bunalan soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı!

Sıcaktan bunalan soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.