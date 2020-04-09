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Joan Smalls'dan iddialı paylaşım: Sabah duşları...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 09:59 | Son Güncelleme

31 yaşındaki model Joan Smalls, önceki gün bahçesindeki bitkileri suladı. Daha sonra hortumu kendisine çeviren Smalls, o anları sosyal medya hesabından "Sabah duşları" notuyla paylaştı

Porto Rikolu model Joan Smalls, koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı karantinaya aldı.

Bütün vaktini evde geçiren Smalls, önceki gün bahçesindeki bitkileri suladı. Daha sonra hortumu kendisine çeviren Smalls, o anları sosyal medya hesabından "Sabah duşları..." notuyla yayınladı.

Modellik kariyeri 2007 yılında başlayan Smalls'ın paylaşımı kısa sürede 40 binden fazla beğeni ve yorum aldı. Smalls, sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Öte yandan 31 yaşındaki ünlü modelin Instagram'da 3.4 milyon takipçisi bulunuyor.

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