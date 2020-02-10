HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Joaquin Phoenix: Kendimizde bir ineği yapay olarak dölleyip yavrusunu çalma hakkını görüyoruz

Joaquin Phoenix: Kendimizde bir ineği yapay olarak dölleyip yavrusunu çalma hakkını görüyoruz

10.02.2020 12:09 | Son Güncelleme

2019'un en çok konuşulan filmlerinden Joker ile en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan Amerikalı aktör Joaquin Phoenix teşekkür konuşmasında "Sessizlerin sesiyiz. Hepimiz adaletsizliğe karşı savaşıyoruz. Kendimizde bir ineği yapay olarak dölleyip yavrusunu çalma hakkını görüyoruz" dedi.

Joaquin Phoenix: Kendimizde bir ineği yapay olarak dölleyip yavrusunu çalma hakkını görüyoruz

2019'un en çok konuşulan filmlerinden Joker ile en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanan Amerikalı aktör Joaquin Phoenix teşekkür konuşmasında "Sessizlerin sesiyiz. Hepimiz adaletsizliğe karşı savaşıyoruz. Kendimizde bir ineği yapay olarak dölleyip yavrusunu çalma hakkını görüyoruz" dedi.

Phoenix'in büyük alkış alan konuşması şöyle:

"Şu anda şükran doluyum. Diğer aday arkadaşlarımdan, ya da bu salondaki herhangi bir kişiden daha yukarıda olduğumu düşünmüyorum. Çünkü hepimiz aynı sevgiyi; film sevgisini paylaşıyoruz. Ve bu ifade şekli, bana olağanüstü bir yaşam sağladı. Onsuz şu anda nerede olurdum bilemiyorum.

"Ama bana ve bu sektördeki birçok kişiye bahşettiği en büyük lütuf, sesimizi, sessizler için kullanma olanağı oldu. Hepimizin kolektif olarak karşı karşıya olduğu rahatsız edici bazı meseleleri düşündüm.

"Zaman zaman, farklı davaların savunuculuğunu yapıyor ya da yapmak zorunda hissediyoruz. Ama ben ortak bir payda görüyorum. Cinsiyet eşitliği, ırkçılık, eşcinsel hakları, yerli halkların hakları ya da hayvan hakları olsun adaletsizliğe karşı savaştan bahsediyoruz.

"Bir ülkenin, bir halkın, bir ırkın, bir cinsin, bir türün diğeri üzerinde, yaptırıma maruz kalmaksızın tahakküm kurma, onu kullanma ve kontrol altına alma hakkına karşı mücadeleden söz ediyoruz.

"Doğal dünyadan çok koptuğumuzu düşünüyorum. Birçoğumuz ben merkezci bir dünya görüşüne sahip olma suçunu işliyoruz, evrenin merkezinde olduğumuza inanıyoruz.

"Tabiata gidip kaynaklarını yağmalıyoruz. Feryatlarını duymamak imkansızken, kendimizde bir ineği yapay olarak dölleyip yavrusunu çalma hakkını görüyoruz. Sonra yavrusu için ürettiği sütünü alıp kahvelerimize, mısır gevreklerimize koyuyoruz.

Oscar

'Değişim fikrinden korkuyoruz'

"Kişisel değişim fikrinden korkuyoruz. Çünkü bunun için bir şeyleri feda etmemiz, bir şeyler vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ama insanlar, en iyi hallerindeyken, o kadar yaratıcı ve hünerli ki, hisleri olan tüm varlıklar ve çevrenin faydasına olacak değişim sistemlerini bulup yaşama geçirebiliriz.

"Hayatım boyunca alçağım biriydim. Bencildim. Zaman zaman zalim, çalışılması zor biri oldum. Ama bugün bu salonda olan birçok kişi bana ikinci bir şans verdiği için müteşekkirim.

"Birbirimizi desteklediğimizde en iyi halimize ulaşıyoruz. Geçmiş hatalarımız nedeniyle birbirimizi sildiğimiz değil, birbirimize büyümek için yardım ettiğimiz zamanlardan bahsediyorum. Birbirimizi eğitip, kurtardığımız zamanlardan.

"17 yaşındayken kardeşim [River] şu şarkı sözlerini yazmıştı. "Sevgiyle yardıma koş, huzur peşinden gelecek."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNER Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız... Bu fotoğrafta yüz görüyorsanız...
Avrupa ülkelerini kasırga vurduAvrupa ülkelerini kasırga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

Oscar'a damga vurdu! Üstü ayrı altı ayrı olay

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji'den kar uyarısı

İstanbul'da dehşet! Yemek yerken başından vuruldu

İstanbul'da dehşet! Yemek yerken başından vuruldu

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

"Robin Hood" bir kez daha ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Tehlikeli gerilim! Rumlar, Türk topraklarını ihlal edince...

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Çin'de babası karantinaya alınan engelli çocuk hayatını kaybetti

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brezilya'da genleri bilinenden farklı bir virüs keşfedildi: Yaravirüs

Brezilya'da genleri bilinenden farklı bir virüs keşfedildi

Şeyh Raid Salah'a 28 ay hapis cezası

Şeyh Raid Salah'a hapis cezası!

Kuzey ve Orta Avrupa Sabine Kasırgası'nın etkisi altında! Seferler iptal edildi

Avrupa ülkelerini kasırga vurdu

Japonya'daki gemide koronavirüs tespit edilen kişi sayısı arttı

3 binden fazla yolcu var! Bir kötü haber daha geldi

British Airways uçağı Atlantik'i 5 saatten kısa sürede geçti

British Airways uçağı Atlantik'i 5 saatten kısa sürede geçti

İdlib'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 830 bini buldu

İdlib'den Türkiye sınırına göç edenlerin sayısı 830 bini buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.