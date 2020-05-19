Joaquin Phoenix ve Rooney Mara çifti bebek bekliyor

Canlandırdığı Joker karakteriyle, En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanan Joaquin Phoenix baba oluyor. Page Six’in haberine göre Phoenix’in işanlısı Rooney Mara, altı aylık hamile. Çiftin yaz sonuna doğru ilk bebeklerini kucağına alması bekleniyor.

Şimdilerde salgın nedeniyle Los Angeles’ta sosyal izolasyon kurallarına uyan çiftten ise henüz bir açıklama gelmedi.

Mara, en son Anneler Günün’de ablası Kate’e çiçek götürürken görüntülenmiş ve giydiği bol kıyafet nedeniyle hamilelik dedikoduları ortaya atılmıştı.



