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Joe Biden, ABD başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den aday olacağını duyurdu.ABD’de Barack Obama’nın Başkan Yardımcılığı görevini yapmış olan Joe Biden, Delaware eyaletinin başkenti Dover’da Demokrat Parti’nin düzenlediği bir programda yaptığı konuşmasında, “2020 seçimlerinde ABD başkanlığı için adaylığımı şimdiden kesin olarak açıklıyorum” dedi.Biden, “Bu ülkeyi tekrar bir araya getirmek zorundayız.

Joe Biden, ABD başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 2020’de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’den aday olacağını duyurdu.
ABD’de Barack Obama’nın Başkan Yardımcılığı görevini yapmış olan Joe Biden, Delaware eyaletinin başkenti Dover’da Demokrat Parti’nin düzenlediği bir programda yaptığı konuşmasında, “2020 seçimlerinde ABD başkanlığı için adaylığımı şimdiden kesin olarak açıklıyorum” dedi.
Biden, “Bu ülkeyi tekrar bir araya getirmek zorundayız. Gözlerimizin önünde olanları fark edersek iyi olur. Birkaç yıl önce bana Amerikan demokrasisinin parçalanıp dağılacağını sorsaydınız, size gülerdim” ifadelerini kullandı.
ABD eski Başkan Yardımcısı 75 yaşındaki Joe Biden, 1988 ve 2008 yıllarında Demokrat Parti’den başkan aday adayı olmuş ancak yarıştan erken çekilmek zorunda kalmıştı.

Joe Biden, ABD başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı

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