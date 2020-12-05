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Joe Biden: ABD'de Kovid-19 aşısı zorunlu olmayacak

05.12.2020 13:30 | Son Güncelleme:
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Joe Biden: ABD'de Kovid-19 aşısı zorunlu olmayacak

ABD'de Başkan seçilen Joe Biden, Kovid-19 aşısı hazır olduğunda Amerikalıların yaptırmaya zorlanmayacağını söyledi. Biden daha önce, koronavirüs salgınını engellemek için görevdeki ilk 100 gününde Amerikan halkından maske takmalarını isteyeceğini açıklamıştı.

Biden'ın açıklaması, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) ilk kez, kendi evlerinde olmadıkları sürece Amerikalılara iç mekanlarda "maske kullanımı" çağrısı yapmasının ardından geliyor.

CDC, ABD'nin virüsün "yüksek düzeyde bulaşma aşamasına girdiğini" açıkladı.

Cuma günü ABD, 2.500'den fazla ölüm ve yaklaşık 225.000 yeni vaka kaydetti. Ülkede toplamda 14,3 milyon vaka görüldü, 278.000'den fazla can kaybı yaşandı.

20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Biden, koronavirüs endişeleri nedeniyle yemin töreninin büyük kalabalıkların olmadığı, küçük bir etkinlik şeklinde gerçekleşmesini beklediğini söyledi.

Biden, "Tahminim hala bir tören olacak, ancak her şeyin nasıl olacağını bilmiyorum" dedi.

BIDEN'IN AŞI POLİTİKASI NEDİR?

Aşısının klinik çalışmalarda yüzde 95 etkili olduğunu söyleyen Pfizer ve yüzde 94 etkili olduğunu söyleyen Moderna, ABD'de dağıtımı için Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvurdu.

Cuma günü erken saatlerde Başkan Yardımcısı Mike Pence, Atlanta'daki CDC'ye yaptığı ziyarette, Kovid-19 aşısının "bir buçuk hafta uzakta" olabileceğini söyledi.

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, Delaware eyaletinin Wilmington şehrinde yaptığı konuşmada, koronavirüs aşısını zorunlu hale getirmenin gerekli olmayacağını söyledi.

Biden, "Başkan olarak insanları doğru şeyi yapmaya teşvik etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım ve yaptıklarında bunun önemli olduğunu göstereceğim" dedi.

Pew Araştırma Merkezi, Amerikalıların sadece yüzde 60'ının şu anda bir koronavirüs aşısı almaya hazır olduğunu söylüyor. Eylül ayında bu oran yüzde 51'di.

Perşembe günü Biden, CNN'e, güvenliğiyle ilgili olası endişeleri gidermek için kamuoyu önünde aşı yaptırmaktan mutluluk duyacağını söylemişti. Üç eski ABD Başkanı da - Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton - kamuoyu önünde aşılanmaya hazır olduklarını açıkladılar.

virus testi, LA

Biden, Amerikalılara 100 gün boyunca maske takma çağrısını da yineledi ve aşı ile maske kullanımının birlikte ölüm oranlarını düşüreceğini kaydetti.

Biden daha önce "Yemin ettiğim ilk gün, halktan 100 gün maske takmalarını isteyeceğim. Maskeli 100 gün sadece, sonsuza kadar değil. 100 gün" demişti.

ABD HASTALIK KONTROL VE ÖNLEME MERKEZİ'NİN TAVSİYELERİ NELER?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) artık insanlara evlerinin dışında - iç mekanlar da dahil olmak üzere - maske takmalarını tavsiye ediyor.

Soğuk havanın insanları iç mekanlarda daha fazla zaman geçirmeye itmesi nedeniyle ülkenin "yüksek düzeyde bulaşma riski" aşamasında olduğu belirtildi.

CDC, yeni vakaların yaklaşık yarısına hastalığın, herhangi bir semptomu olmayan enfekte insanlardan bulaştığını açıkladı.

Merkez; maske takmanın, fiziksel mesafenin ve gereksiz iç mekanlardan ve kalabalık dış mekanlardan kaçınmanın, aşıların yaygın olarak mevcut olduğu ve normal yaşamın devam edebileceği bir geleceğe geçiş için gerekli olan "çok yönlü" bir yaklaşımın parçaları olduğunu kaydetti.

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