HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Joe Biden ABD'ye daha fazla mülteci kabul edecek

Joe Biden ABD'ye daha fazla mülteci kabul edecek

13.11.2020 22:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Joe Biden ABD'ye daha fazla mülteci kabul edecek

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ülkeye kabul edilecek mültecilerin sayısını yıllık 125 bine yükseltmeyi planlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) seçilmiş başkanı Joe Biden, ülkeye alınacak mülteci sayısını artırmayı planlıyor. Biden Cizvit Mülteci Servisi (JRS) adlı yardım kuruluşunun 40. yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, ABD'nin alacağı mülteci sayısını yıllık 125 bine yükseltmeyi planladığını söyledi.

Biden açıklamasında, "Biden-Harris yönetimi Amerika'nın zayıfların korunması ve sığınmacıların haklarının savunulması için tarihi rolünü her yerde yeniden inşa edecek" ifadesini kullandı.

ABD'de sığınmacı ve mültecilere yardım konusunda başı dini kuruluşlar çekiyor. Ülkede sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayan dokuz kuruluştan altısı kiliselere bağlı.

ABD Başkanı Donald Trump görev süresi içinde ülkeye alınan mültecilerin sayısını azaltmış ve son olarak ülkeye alınacak mülteci sayısını yıllık 15 binle sınırlandırmak istediğini açıklamıştı. Eski Başkan Barack Obama döneminde ise bu sayısı zılda 110 bindi.

KNA / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor? Murat Boz ve Farah Zeynep Abdullah aşk mı yaşıyor?
Görüntüler ülkede infial yaratmıştı! 'Yardım istedim, kimse oralı olmadı'Görüntüler ülkede infial yaratmıştı! 'Yardım istedim, kimse oralı olmadı'
Çekiliş sonuçları belli oldu! 11 milyon TL'yi aşan ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! 11 milyon TL'yi aşan ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini

İşte yıl sonu dolar tahmini

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Yatak sahnesi olay oldu! Üstsüz hali gündemde

Bakan Soylu'nun acı günü!

Bakan Soylu'nun acı günü!

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim paylaşımı! 'Ara tatilden sonra...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukluk arkadaşıyla karşılaştı! Saat hediye etti

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

Koronalı vizon paniği: Türkiye sınırına dayandı!

İlginizi Çekebilir

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar

Diğer Haberler

ABD'li gazeteci Rivera: Trump, 'Tüm yasal oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım' dedi

ABD'li gazeteci: Trump, 'Tüm yasal oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım' dedi

Libya'daki seçimin tarihi belli oldu!

Libya'daki seçimin tarihi belli oldu!

İtalya’da koronavirüs hastası hastane tuvaletinde ölü bulunmuştu! Soruşturma başlatıldı

Görüntüler ülkede infial yaratmıştı! 'Yardım istedim, kimse oralı olmadı'

İngiltere Başbakanı Johnson’ın danışmanı Cummings görevi bıraktı

Koronaya yakalanıp dışarı çıkmıştı! İstifa etti

Beyaz Saray Sözcüsü: Trump ocakta kendi yemin törenine katılacak

Beyaz Saray Sözcüsü'nden 'Trump Biden'ın yemin törenine katılacak mı?' sorusuna yanıt

İtalya'da koronavirüs alarmı! Vaka sayısında yeni rekor

Ülke kabusu yaşıyor! Vaka sayısında yeni rekor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.