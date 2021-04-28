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Joe Biden, asgari ücrete yüzde 50 zam yaptı!

28.04.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, federal kurumlarda çalışan işçiler için asgari saatlik ücrete ilişkin kararnameye imza attı. Kararnameye göre, federal kurumlarda çalışan işçiler için asgari saatlik ücret 10,95 dolardan 15 dolara çıkarılacak.

Joe Biden, asgari ücrete yüzde 50 zam yaptı!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın imzaladığı söz konusu kararnamenin, ekonomiyi ve verimliliği teşvik edeceği, işçilerin verimliliğini artırarak daha kaliteli işler üretmeleri sonucu vergi mükellefleri için değer sağlayacağı belirtildi.

15 DOLARA ÇIKARILACAK

Açıklamada, federal kurumlarda çalışan işçiler için halihazırda 10,95 dolar olan asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılacağı kaydedildi.

Tüm federal kurumların 30 Ocak 2022'den başlayarak yeni asgari ücret oranını sözleşmelerine dahil etmeleri gerekeceği ifade edilen açıklamada, 30 Mart 2022'ye kadar tüm kurumların söz konusu oranı yeni sözleşmelerde uygulaması gerektiği vurgulandı.

ENFLASYONA ENDEKSLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

Açıklamada, asgari ücretin enflasyona endeksli olmaya devam edeceği, böylece ücretin yaşam maliyetindeki değişiklikleri yansıtacak şekilde otomatik olarak ayarlanacağı aktarıldı.

Biden, asgari saatlik ücretin 15 dolara çıkarılmasına ilişkin düzenlemeyi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgının ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik mart ayında onaylanan 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketine dahil etmek istemiş, Cumhuriyetçilerin yanı sıra bazı Demokratların da "işsizliği artıracağı" gerekçesiyle karşı çıktığı düzenleme, bütçe kurallarına uygun olmadığının kararlaştırılması üzerine destek paketinde yer alamamıştı.

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asgari ücret Joe Biden

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