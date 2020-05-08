Joe Biden: Cinsel taciz iddiaları ABD'de başkanlık yarışını etkileyebilir mi?

Son olarak Amerikan medyasında ünlü bir ekran yüzü olan eski Fox ve NBC sunucularından, serbest gazeteci Megyn Kelly'ye konuşan Reade, iddialarını iyice detaylandırdı.

1992-1993 yılları arasında Delaware Aenatörü olduğu dönemde Joe Biden'ın ofisinde idari sekreter olarak çalışan Tara Reade, Biden'la ilgili suçlamalarını geçtiğimiz hafta dile getirdi.

Tara Reade verdiği bir mülakatta Biden'a hitaben "Amerika Birleşik Devletleri başkanlığına karakteriniz nedeniyle aday olmamalısınız. Lütfen öne çıkın ve hesap verin" dedi.

Reade, 1993 yılında spor çantasını vermek için yanına gittiği Biden'ın kendisini duvara yaslayarak elini eteğinin altına götürdüğünü ve vajinasına parmağını soktuğunu, ensesinden öperek "açık saçık sözlerle" onunla cinsel ilişki kurmak istediğini söylediğini ileri sürdü:

"Bir eli gömleğimin altındayken diğer elini -o gün etek giymiştim- eteğimin altına götürdü ve giderek yukarı çıkarmaya başladı. Parmak ucuma yükseldiğimi hatırlıyorum. Eli eteğimin altındayken aynı zamanda benimle konuşuyor, üzerine eğiliyordu. Şöyle başımı ondan uzağa doğru çektim."

Reade, Biden'ın bunun üzerine ona bakıp "Hey, ne oluyor? Beni beğendiğini duymuştum" dediğini ve sonra parmağını ona doğrultarak "Benim için hiç bir şeysin sen, hiç bir şey" dediğini de ekledi.

Reade başka neler söyledi?

Tara Reade gazeteci Megyn Kelly'nin, "Biden'ın başkanlık adaylığından çekilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine "Keşke çekilse, ama çekilmez. Çekilmesini isterim. Duygusal olarak böyle hissediyorum" dedi.

Reade ayrıca iddialarıyla ilgili olarak Biden da aynısını yapmayı kabul ederse yalan makinası üzerinden test yaptırmayı önerdi.