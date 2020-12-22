Joe Biden Corona Aşısı Oldu

ABD’de başkanlık görevini 20 Ocak’ta devralacak olan Seçilmiş Başkan Joe Biden kameralar önünde canlı yayında Corona virüsü aşısı oldu.

Joe Biden Pfizer’in geliştirdiği Corona virüsü aşısının ilk dozunu Delaware eyaletinin Newark kentindeki ChristianaCare Hastanesi’nde yaptırdı. 78 yaşındaki Joe Biden yüksek risk grubunda yer alıyor.

Demokrat lider “endişelenecek bir şey yok” diyerek Amerikalılar’a da aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Joe Biden’ın aşısını hastanede görevli Tabe Masa adlı bir hemşire yaptı. Demokrat lider aşı olduktan sonra yaptığı kısa açıklamada, sağlık çalışanları ve bilim dünyası için, “Bu insanlara çok şey borçluyuz. Bilim adamlarına ve bu aşıyı geliştirenlere, klinik çalışmaları yürütenlere çok şey borçluyuz“ dedi.

Biden, Trump yönetiminin Corona virüsüne karşı aşı geliştirilmesi ve aşılama süreci için hazırlık yapılması amacıyla başlattığı Işık Hızı Ötesi Operasyonu’na da değinerek, yönetimin bir miktar övgüyü hak ettiğini söyledi.

Demokrat lider aşının ülke geneline uygulanmasının biraz daha zaman alacağına dikkat çekerek, halka sağlık uzmanlarının uyarılarına kulak vermeleri ve mümkünse Noel tatilinde seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.