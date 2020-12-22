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Joe Biden Corona Aşısı Oldu

22.12.2020 00:25 | Son Güncelleme:
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Joe Biden Corona Aşısı Oldu

ABD’de başkanlık görevini 20 Ocak’ta devralacak olan Seçilmiş Başkan Joe Biden kameralar önünde canlı yayında Corona virüsü aşısı oldu

ABD’de başkanlık görevini 20 Ocak’ta devralacak olan Seçilmiş Başkan Joe Biden kameralar önünde canlı yayında Corona virüsü aşısı oldu.

Joe Biden Pfizer’in geliştirdiği Corona virüsü aşısının ilk dozunu Delaware eyaletinin Newark kentindeki ChristianaCare Hastanesi’nde yaptırdı. 78 yaşındaki Joe Biden yüksek risk grubunda yer alıyor.

Demokrat lider “endişelenecek bir şey yok” diyerek Amerikalılar’a da aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Joe Biden’ın aşısını hastanede görevli Tabe Masa adlı bir hemşire yaptı. Demokrat lider aşı olduktan sonra yaptığı kısa açıklamada, sağlık çalışanları ve bilim dünyası için, “Bu insanlara çok şey borçluyuz. Bilim adamlarına ve bu aşıyı geliştirenlere, klinik çalışmaları yürütenlere çok şey borçluyuz“ dedi.

Biden, Trump yönetiminin Corona virüsüne karşı aşı geliştirilmesi ve aşılama süreci için hazırlık yapılması amacıyla başlattığı Işık Hızı Ötesi Operasyonu’na da değinerek, yönetimin bir miktar övgüyü hak ettiğini söyledi.

Demokrat lider aşının ülke geneline uygulanmasının biraz daha zaman alacağına dikkat çekerek, halka sağlık uzmanlarının uyarılarına kulak vermeleri ve mümkünse Noel tatilinde seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de önümüzdeki hafta Corona virüsü aşısını yaptırması bekleniyor.

Moderna aşısının ilk dozları da uygulanmaya başlandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Moderna tarafından geliştirilen Corona aşısının acil durumda kullanılmasına onay vermesinin ardından Pfizer’in geliştirdiği aşıdan sonra bu aşının da ilk dozları uygulanmaya başlandı.

ABD hükümeti ve ülkedeki iki büyük eczane zinciri arasında yer alan Walgreens ve CVS tarafından yürütülen program kapsamında da yaşlı bakım evleri sakinlerinin aşılanması süreci başlatıldı.

Wallgreens ve CVS, federal hükümetle işbirliği yaparak 70 bin bakım merkezinde yaklaşık 7 milyon kişinin aşılanmasını hedefliyor.

Bazı eyaletlerse sevkiyatı ve depolanması daha kolay olduğu için Moderna’nın aşısına erişim sağlanmasını bekliyor.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Ocak ayı sonuna kadar yaklaşık 50 milyon kişinin aşının ilk dozunu almış olmasını beklediklerini söyledi.

Yetkililerden Noel uyarısı

Reuters haber ajansının verilerine göre, ABD’de bir gün içinde Corona virüsü yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 2,627’ye yükseldi.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçme ve Değerlendirme Enstitüsü, Ocak ayında ABD’de virüs yüzünden yaşanacak can kaybının tırmanacağı; modellemelere göre Ocak ayında 100 binden fazla kişinin hayatını kaybedeceği ve 1 Nisan’a kadar da toplam can kaybının 562 bine ulaşacağı öngörüsünde bulundu.

Yetkililerin Noel tatilinde seyahat etmemeleri yönünde gelen çağrılara rağmen, Ulaştırma Güvenlik İdaresi’ne (TSA) göre ABD’de hafta sonu hava yoluyla seyahatte artış gözlemlendi.

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