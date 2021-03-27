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Joe Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

27.03.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Kovid-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını söyledi.

Joe Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

“Sayın Cumhurbaşkanı” hitabıyla başlayan mektupta, Biden “Size ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en iyi dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı.

Biden, Kovid-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını dile getirdi.

Kovid-19 salgınına karşı ortak mücadeleyi sürdürürken iklim değişikliği tehdidini gözden kaçırmamak gerektiğini belirten Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 22-23 Nisan’da çevrimiçi gerçekleştirilecek iklim temalı Liderler Zirvesi'ne davet etti.

Biden, zirvenin, iklim krizine karşı ortak çabalar konusunda dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini ve diğer küresel paydaşları bir araya getireceğini belirtti.

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Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden

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