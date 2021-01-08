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Joe Biden'dan flaş Trump açıklaması

08.01.2021 22:29 | Son Güncelleme:
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Joe Biden'dan flaş Trump açıklaması

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Trump'ın azlinin Kongre'nin vermesi gereken bir karar olduğunu söyledi.

Delaware'de kabinesine seçtiği yeni üyeleri tanıtan Joe Biden, ABD Kongresine baskında hayatını kaybeden polisin yakınlarına başsağlığı diledi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

"TRUMP'IN AZLİNE KONGRE KARAR VERİR"

Söz konusu baskının ardından Trump'ın azledilmesine yönelik tartışmaların sorulduğu Biden, kendisinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, aşı ve ekonomiye odaklandığını dile getirerek, "Bu, Kongre'ye bağlı, Kongre'nin vereceği bir karar." yanıtını verdi.

Biden, baskındaki güvenlik zafiyetine ilişkin ise soruşturma başlatılması gerektiğini vurguladı.

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"TRUMP'IN TÖRENE GELMEMESİ İYİ BİR ŞEY"

Trump'ın 20 Ocak'ta yemin törenine gelmeyeceğinin hatırlatılması üzerine Biden, "Fikrini destekliyorum, bu onunla hemfikir olduğu az sayıda konulardan biri" dedi. Biden, "Gelmemesi iyi bir şey, o, ülke için utanç kaynağı.'' değerlendirmesinde bulundu.

Biden, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yemin törenine katılıp katılmayacağına ilişkin soruya karşılık ise "Onu orada görmekten onur duyarım." dedi. (AA)

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