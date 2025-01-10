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Joe Biden'dan Los Angeles açıklaması: 'Can kayıpları büyük ihtimalle artacak'

10.01.2025 23:54
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ABD'nin Los Angeles kentindeki yangınlarla ilgili ABD Başkanı Joe Biden'dan açıklama geldi. Biden can kayıpları konusunda “Büyük ihtimalle artacak” ifadelerini kullandı. İnsanların tahliye ettiği evlerde yaşanan yağma olaylarına da değinen Biden bu konuda “endişeli” olduğunu sözlerine ekledi.

Joe Biden'dan Los Angeles açıklaması: 'Can kayıpları büyük ihtimalle artacak'

ABD’nin California eyaletinde devam eden orman yangınları büyük bir felakete yol açıyor. ABD Başkanı Joe Biden, bugün yangın felaketine müdahale çalışmalarına ilişkin brifing verdi.

"RÜZGARLAR TEHDİT OLMAYA DEVAM EDECEK"

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte açıklamalarda bulunan Biden, son 24 saatte bazı ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, “Gece boyunca yerel eyalet ve federal itfaiyeciler bazı yangınların yayılmasını kısmen önleyebildi, ancak rüzgarlar önümüzdeki hafta başına kadar bir tehdit olmaya devam edecek. California’nın bu yangınla mücadele etmek ve hayatta kalmak için mümkün olan her kaynağa sahip olduğundan emin olacağız” dedi.

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Yangının etkileri nedeniyle Los Angeles'ın şu anda kendisine bir “savaş sahnesini” hatırlattığını kaydeden Biden, iklim değişikliğini orman yangınlarının şiddetini artıran bir faktör olarak gösterdi.

CAN KAYIPLARI AÇIKLAMASI: 'BÜYÜK İHTİMALLE ARTACAK'

Gazetecilerin sorularına da yanıt veren Biden, atılan her adımın yeni başkanın ekibiyle paylaşıldığını ve onların da bu çalışmaları sürdürmelerini umduğunu söyledi. Biden can kayıpları konusunda ise, “Büyük ihtimalle artacak” ifadelerini kullandı. İnsanların tahliye ettiği evlerde yaşanan yağma olaylarına da değinen Biden bu konuda “endişeli” olduğunu sözlerine ekledi.

HARRIS: 'KİTLESEL YIKIM'

Başkan Yardımcısı Harris ise, “kitlesel yıkıma” tanık olduklarını vurguladı. Yangınlarda hem evlerini hem de geçim kaynaklarını kaybedecek olan ailelere değinen Harris, “Bu çok kuşaklı bir yıkım ve uzunca bir süre devam edecek” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Joe Biden ABD Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles
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