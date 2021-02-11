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Joe Biden: Eğer harekete geçmezsek Çin bizi geçecek

11.02.2021 20:13 | Son Güncelleme:
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Joe Biden: Eğer harekete geçmezsek Çin bizi geçecek

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in pek çok alanda büyük projeler yürüttüğüne işaret ederek, hemen harekete geçmemeleri halinde bu ülkenin kendilerini geride bırakacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki altyapı sorunlarının ele alındığı Beyaz Saray'daki toplantıda ABD-Çin rekabetini değerlendirdi.

"HIZLANMAK ZORUNDAYIZ"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile dün telefonda 2 saat görüştüğünü belirten Biden, Pekin'in pek çok alanda birçok büyük proje yürüttüğüne dikkati çekerek, "Eğer harekete geçmezsek onlar (Çin) bizi geçecek. Hızlanmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Biden, başkan yardımcılığı döneminden Çin'i ve Cinping'i iyi tanıdığını ve ortak noktaları da görüştüklerini, ancak iki ülke arasındaki rekabet unsurlarının da farkında olduklarını ifade etti.

Biden, eski Başkan Donald Trump'a yönelik azil yargılaması oturumlarını takip etmediğini, sadece haberlerde izlediğini sözlerine ekledi.

Beyaz Saray, Cinping ile dün telefonda görüşen Biden'ın, Sincan'dan Hong Kong'a ve Pekin'in ekonomik uygulamalarına kadar birçok başlıkta "endişelerini" dile getirdiğini bildirmişti.

Biden yönetimi, Donald Trump yönetiminin aldığı "Çin'in, Sincan'da Uygur Türklerine soykırım uyguladığını" vurgulayan kararı aynen kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Sincan, Hong Kong ve Tibet'teki insan hakları ihlallerini yakından takip edeceklerini, ayrıca Pekin'in küresel ekonomik sistem içinde adil olmayan uygulamalarına itiraz edeceklerini belirtmişti.

Pentagon'u dün ziyaret eden Biden da "Çin Görev Gücü" altında yeni bir birim kurduklarını ve bu birimde Çin'in askeri adımlarını yakından izleyeceklerini duyurmuştu. (AA)

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