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Joe Biden: Ekonomiyi kapatmayacağım, nokta

20.11.2020 02:10 | Son Güncelleme:
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Joe Biden: Ekonomiyi kapatmayacağım, nokta

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden ülke genelinde "ekonomiyi kapatmayacağını" söyledi.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, 10 eyalet valisi ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, ''Ekonomiyi kapatmayacağım, nokta. Virüsü bitireceğim.'' dedi.

Joe Biden, her bölgenin farklı olduğunu ve bu durumun ülke genelinde "ekonominin kapatılmasını gerektirmeyeceğini" belirtti.

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Öte yandan kabinesini şekillendirmeye başlayan Biden, Hazine Bakanlığı'na getireceği ismi ise kısa süre içinde, bu yıl 26 Kasım'a denk gelen ABD'de kutlanan Şükran Günü öncesi ya da sonrası açıklayacağını ifade etti. (AA)


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