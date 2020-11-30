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Joe Biden İlk Başkanlık Brifingini Bugün Alacak

30.11.2020 13:07 | Son Güncelleme:
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Joe Biden İlk Başkanlık Brifingini Bugün Alacak

ABD’nin yeni seçilen başkanı Joe Biden, bugün ilk başkanlık brifingini alacak. Biden’a istihbarat birimleri tarafından hazırlanan ulusal güvenlik raporu sunulacak

ABD’nin yeni seçilen başkanı Joe Biden, bugün ilk başkanlık brifingini alacak. Biden’a istihbarat birimleri tarafından hazırlanan ulusal güvenlik raporu sunulacak.

Biden ve Başkan Yardımcılığı görevini üstlenecek olan Kamala Harris’in bugün ekonomi yönetimiyle ilgili çalışacakları isimleri de belirlemeleri bekleniyor.

Medyada yer alan haberlerde, Neera Tanden’in Beyaz Saray’ın bütçesinden sorumlu isim olarak görevlendirileceği, Tanden’le birlikte Cecilia Rouse’un da Ekonomi Danışmanları Konseyi’nden yer almasının beklendiği iddia ediliyor.

Yeni yönetimin iletişimi kadınlara emanet

Biden ve Harris, Pazar günü Beyaz Saray iletişim ekibini açıkladılar ve ekibin tamamı kadınlar oluştu.

Biden iletişim ekibiyle ilgili açıklamasında “Amerika halkıyla doğrudan ve gerçek iletişim sağlamak bir başkanın en önemli görevlerinden biri ve bu ekip büyük bir sorumluluk ve güvenle Beyaz Saray’la halk arasındaki iletişimi sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Biden ve Harris’in seçim kampanyasında iletişim direktörlüğü görevini yürüten Kate Bedingfield Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak görevlendirildi.

Bedingfield, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Birlikte bu görevi üstlendiğim olağanüstü kadınlar çalışmak bir onur olacak” ifadelerini kullandı.

Daha önce Amerika’nın Sesi’nin Direktör Yardımcısı olarak görev almış olan pili Tobar da yeni yönetimde Bedingfield’ın yardımcısı olarak görev yapacak.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin iletişim direktörlüğü yapan Ashley Etienne de Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in iletişim direktörlüğü görevini üstlenecek.

Demokrat partinin başkan aday adayı olan Senatör Bernie Sanders’la birlikte çalışmış olan Symone Sanders da yeni yönetimde Harris’in baş danışmanı ve sözcüsü olarak görev alacak.

Daha önce Obama yönetiminde çeşitli görevlerde bulunan Jen Psaki de Beyaz Saray Basın Sekreteri görevini üstlenecek isim olarak belirlendi.

NBC ve MSNBC televizyonlarında siyasi analist olarak görev almış Karine Jean-Pierre de Psaki’nin yardımcısı olacak.

Biden, hali hazırda birlikte çalışacağı ulusal güvenlik ekibi, dışişleri bakanı ve hazine bakanı gibi isimleri de belirlemiş durumda.

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