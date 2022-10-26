Joe Biden'ın Baby Shark videosu sosyal medyada yankı uyandırdı! Ancak bu bir aldatmaca...

ABD Başkanı Joe Biden'ın çocuk şarkısı "Baby Shark"ı söylerken görüldüğü bir video sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, Biden şarkıyı gerçekten de söylüyor gibiydi. Ancak bu videonun arkasından deepfake aldatmacası çıktı.

Deepfake teknolojisinin kullanımı artıyor. Yüksek teknolojilerin yoğun olarak kullanıldığı bir çağda olduğumuzu düşünürsek, deepfake teknolojisinin kullanımının artması da pek şaşırtıcı olmuyor.

SANKİ BIDEN GERÇEKTEN DE BABY SHARK'I SÖYLÜYOR

ABD Başkanı Biden'ın Baby Shark videosu "Bayanlar baylar ve şimdi büyük milli marşımız" demesiyle başlıyor. Daha sonra Biden Baby Shark şarkısını söylüyor.

ABD Başkanı aslında Baby Shark'ı söylemedi. Video, son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz deepfake teknolojisi kullanılarak "şaka amaçlı" yapıldı.

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEODA YÜZÜNÜ GÖRDÜ

Deepfake'in mağduru olan tek kişi ABD Başkanı değil. Kate Isaacs isimli bir kadın, bir akşam Twitter'da gezinirken, bildirimleri arasında rahatsız edici bir videoya rastlamış ve yüzünün cinsel içerikli bir videoda yer aldığını görmüştü. Biri yüzünü alıp bir cinsel içerikli videoya yapıştırmıştı. Kate Isaacs, TV röportajlarından alınan görüntüleri kullanılarak yapılan ve yüzünün yer aldığı deepfake videosunda cinsel ilişkiye giriyor gibi görünüyordu.

ELON MUSK İLE TUZAĞA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Elon Musk'ın yüzünün yer aldığı bir deepfake videosu geçtiğimiz aylarda sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak söz konusu video sahteydi ve dolandırıcılar Elon Musk'ın yüzünü ve sesini kullanarak insanları tuzağa düşürmeye çalışıyordu. Musk video için "Kesinlikle ben değilim" demişti.

TOM CRUISE DA DEEPFAKE İLE SERENAT YAPTI

Tom Cruise'un deepfake'ini kullanarak kendisine serenat yaptıran Paris Hilton'un videosu da geçtiğimiz günlerde gündem haline gelmişti.