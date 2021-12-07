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  4. Joe Biden'ın gizli servis ajanı sosyal medyayı salladı! "Tutukla beni"

Joe Biden'ın gizli servis ajanı sosyal medyayı salladı! "Tutukla beni"

07.12.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de şükrün günü tatiline çıkan Joe Biden'ın etrafındaki gizli servis ajanı bir anda sosyal medyada gündem oldu. Biden ailesinin Şükrün Günü tatili için gittiği Nantucket'ta görüntülenen ajan, güneş gözlüğü ve uzun boyuyla dikkat çekti. Tom Cruise ile karşılaştırılan Gizli Servis ajanının videosu, sosyal medyada 2.4 milyon görüntülenme topladı.

Joe Biden'ın gizli servis ajanı sosyal medyayı salladı! "Tutukla beni"

Sosyal medyada bir kullanıcı, ABD Başkanı Joe Biden'ın sürekli etrafında bulunan bir gizli servis ajanını görüntüleyip Tiktok'tan yayınladı. Kullanıcı videoya "Başkanı unutun, gizli servis ajanı çok iyi görünüyor" yazdı. Video bir anda viral oldu.

Biden ailesinin Şükrün Günü tatili için gittiği Nantucket'ta görüntülenen ajan, güneş gözlüğü ve uzun boyuyla dikkat çekti. Tom Cruise ile karşılaştırılan Gizli Servis ajanının videosu, sosyal medyada 2.4 milyon görüntülenme topladı.

Ajanla ilgili sosyal medyada mesaj yağmuru başladı. İşte o mesajlardan bazıları;

"Bu gizli servis ajanı tarafından nasıl tutuklanabilirim?"

"İyi görünüyor"

"Tom Cruise'a benziyor"

"Tutukla beni"


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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
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