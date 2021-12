Joe Biden'ın gizli servis ajanı sosyal medyayı salladı! "Tutukla beni"

Sosyal medyada bir kullanıcı, ABD Başkanı Joe Biden'ın sürekli etrafında bulunan bir gizli servis ajanını görüntüleyip Tiktok'tan yayınladı. Kullanıcı videoya "Başkanı unutun, gizli servis ajanı çok iyi görünüyor" yazdı. Video bir anda viral oldu.

Biden ailesinin Şükrün Günü tatili için gittiği Nantucket'ta görüntülenen ajan, güneş gözlüğü ve uzun boyuyla dikkat çekti. Tom Cruise ile karşılaştırılan Gizli Servis ajanının videosu, sosyal medyada 2.4 milyon görüntülenme topladı.

Ajanla ilgili sosyal medyada mesaj yağmuru başladı. İşte o mesajlardan bazıları;

"Bu gizli servis ajanı tarafından nasıl tutuklanabilirim?"

"İyi görünüyor"

"Tom Cruise'a benziyor"

"Tutukla beni"

President Joe Biden’s secret service men(also maybe Jcrew models?) have gone viral on tiktok and that’s the light news I needed… #Biden pic.twitter.com/FDpGsIeAQ9