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  4. Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, "Beni öldürmeye çalışıyorlar" dedi ve amaçlarını açıkladı

Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, "Beni öldürmeye çalışıyorlar" dedi ve amaçlarını açıkladı

09.12.2023 11:39 | Son Güncelleme:
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ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, Moby Pod adlı programa konuk oldu. Hunter Biden öldürüleceğini iddia etti.

Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, "Beni öldürmeye çalışıyorlar" dedi ve amaçlarını açıkladı

The Hill'in haberine göre, Hunter Biden kendisini öldürmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bu sayede onu görevinden etmeye çalışıyorlar." dedi.

Yapılanların kendisiyle alakalı olmadığını anladığını vurgulayan Hunter Biden, "Bu kişilerin, muhtemelen yaşadıkları travmalar sonucu kötü olmaya karar veren hasta insanlar olduklarını fark ettim." diye konuştu.

Kendisini neden daha fazla savunmadığına ilişkin soruya, bunun yalnızca "yangına körükle gitmek" olacağı yanıtını veren Hunter Biden, "Bunun bitmesini umut etmeyi bıraktım çünkü babam ABD Başkanı olduğu sürece durmayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

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HUNTER BIDEN'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Özel Savcı David Weiss'in hazırladığı iddianamede, Hunter Biden'a aralarında "vergi kaçırmak, evrakta sahtecilik ve vergi beyan etmemek" gibi 3 ağır suç ve 6 kabahatin yer aldığı 9 suçlama yöneltilmişti.

Hunter Biden'ı "2016-2019 yıllarında ödemesi gereken 1,4 milyon dolarlık vergiyi ödememek"le itham eden Weiss, Biden'ın "vergilerini ödemek yerine savurgan yaşam tarzı için milyonlarca dolar harcadığını" öne sürmüştü.

Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın oğluna yöneltilen yeni suçlamalar hakkında yorum yapmamıştı.

Hunter Biden'ın, suçlu bulunması halinde 17 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalması öngörülüyor.

(AA)

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