Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden mide bulandırdı! İnternete sızan fotoğraflar akıllara durgunluk verdi

Sosyal medya platformu 4chan kullanıcıları, ABD Başkanı Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın telefonu ve bilgisayarından veriler sızdırdığını iddia ediyor. Hunter Biden'a ait olduğu öne sürülen fotoğraflar ve yazışmalar ise mide bulandıran türden.

BAŞI BELAYA GİREBİLİR

Hunter Biden'a ait olduğu iddia edilen ve internete sızdırılan veriler arasında, Joe Biden'ın büyük oğlunun eskortlar için harcadığı miktarı ortaya koyan belgeler de yer alıyor. Belgelere göre Hunter Biden sadece beş ayda 30 bin dolarlık 'eskort' harcaması yapıyor. Ayrıca banka işlemleri şüpheli etkinlik dolayısıyla engellenen Ukraynalı bir kadına çek yazıyor. Hunter Biden'ın başı bu nedenle belaya girebilir, çünkü kendisine 'federal fuhuş suçları' kapsamında dava açılabileceği belirtiliyor.

Hunter Biden'ın telefonundan çıkanlar bununla sınırlı değil. Başka fotoğralarda 'Beyaz Saray'ın yüz karası' olarak da anılan Hunter Biden'ın yaşı 20'nin altındaki eskortlarla 'kız arkadaş deneyimi' sunan bir internet sitesi için el yazısıyla yazdığı çekler ve bu çekleri 'tıbbi hizmet' kılıfına uydurduğu da görülüyor.

Babasını telefonuna 'Pedo Peter' adıyla kaydeden Hunter Biden'ın telefonundan sızdırılan fotoğraflar arasında reşit olmadıkları belli olan kızlarla uygunsuz bir şekilde geçirdiği vakit de görülüyor. Hunter Biden'ın üye olduğu sayısız cinsel içerikli platformın arama motorlarında "12 yaş" araması yaptığı da çarpıcı iddialar arasında yerini alıyor.

