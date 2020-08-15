Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir

ABD'de Donald Trump’ın en büyük rakibi Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu." ifadelerini kullandı.

BİDEN'IN SÖZLERİNE TEPKİ YAĞIYOR

Joe Biden'ın açıklamasına Türkiye'den tepki yağıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:

"ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Aralık ayında kullandığı, nitekim bugünlerde medyaya yansıyan ifadeleri Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansımasıdır. Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir.

NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir.

ABD siyasi kurumları ile Amerikan kamuoyunun günlük siyasi kazanımlar için yapıldığı ayan beyan ortada olan bu sorumsuz açıklamalara prim vermeyerek gereken tepkiyi göstermesi demokrasinin bir gereğidir.