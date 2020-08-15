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Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 20:00 | Son Güncelleme

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Joe Biden'ın açıklamalarına Türkiye ile ilgili sözlerine tepki yağıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir." ifadelerini kullandı.

Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir

ABD'de Donald Trump’ın en büyük rakibi Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, "Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Başkan seçilirsem Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu." ifadelerini kullandı.

BİDEN'IN SÖZLERİNE TEPKİ YAĞIYOR

Joe Biden'ın açıklamasına Türkiye'den tepki yağıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:

"ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Aralık ayında kullandığı, nitekim bugünlerde medyaya yansıyan ifadeleri Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansımasıdır. Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir.

NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir.

ABD siyasi kurumları ile Amerikan kamuoyunun günlük siyasi kazanımlar için yapıldığı ayan beyan ortada olan bu sorumsuz açıklamalara prim vermeyerek gereken tepkiyi göstermesi demokrasinin bir gereğidir.

Tüm bunların yanında, ülkemizdeki muhalif siyasetin, kendisini küçük düşürücü ve milletimizin aklında soru işaretleri oluşturan bu ifadelere herhangi bir tepki göstermemiş olması üzücüdür ancak bizler için şaşırtıcı değildir.

Türkiye, demokratik siyasi atmosferin bu tip sorumsuz beyanatlarla bozulmasına müsade etmeyecek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelesine devam edecektir.

Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma!"

TEMEL KARAMOLLAOĞLU: ÖNCE KENDİ ÜLKENDEKİ SORUNLARA ODAKLAN

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Türkiye'den yönetilir. Ülkemiz siyasetini dizayn etmenize asla izin vermeyeceğiz! Sorunlarımız ne kadar büyük olursa olsun, kendi içimizde çözecek bilgi, birikim ve tecrübeye ülke olarak sahibiz. Siz kendi dertlerinize yanın.

"Amerika başka ülkelerin içişlerine karıştığı müddetçe dünyaya hiçbir zaman barış ve huzur gelmeyecek. Kendi içlerinde sıkıntıların her geçen gün arttığı bir ortamda Joe Biden’a düşen görev önce kendi ülkesinin sorunlarına odaklanmak olmalıdır."

MUHARREM İNCE: TÜRKİYE'DE HÜKÜMET DEĞİŞTİRMEK SİZİN İŞİNİZ DEĞİL

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk'ün de söylediği gibi bağımsızlık karakterimizdir! Türkiye'de hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi."

İYİ PARTİLİ AYDIN: TÜRK SİYASETİNE İSTİKAMET ÇİZEMEZ

İYİ Partili Koray Aydın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Değil ABD başkanı adayı Joe Biden, yeryüzündeki hiçbir şahıs Türk siyasetine istikamet çizemez. Türk siyasetini dizayn edecek tek kudret Büyük Türk Milleti'dir." dedi.


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