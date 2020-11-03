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Joe Biden kimdir? ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi Joe Biden kaç yaşında, ne iş yapıyor?

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.11.2020 14:26 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Başkanlık Seçimleri’nin sonuçlanmasına az bir zaman kala Donald Trump’ın rakibi olan Joe Biden hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Bu nedenle sıklıkla Joe Biden kimdir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Biden’ın dış politikası ile ilgili deneyimli olduğu biliniyor. Peki, ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi Joe Biden kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

Joe Biden kimdir? ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi Joe Biden kaç yaşında, ne iş yapıyor?

ABD Başkanlık Seçimleri’nin sonuçlanmasına çok az bir zaman kaldı. ABD Başkanı Donald Trump ile rakibi Joe Biden arasındaki başkanlık mücadelesi devam ediyor. Şimdi herkes Trump mı Biden mı kazanacak sorusuna yanıt arıyor. Bir yandan Amerika başkan adayı Joe Biden hakkında araştırmalar da yapılıyor. Peki, Joe Biden kaç yaşında? Joe Biden ne iş yapıyor? İşte başkan adayı hakkında tüm merak edilenler...

Joe Biden kimdir? ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi Joe Biden kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Joe Biden kimdir?

20 Kasım 1942 doğumlu olan Biden yaş olarak 78 yaşında. Tam adı Joseph Robinette Biden Jr. olan siyasetçi 2009 yılında 2017 yılına kadar Birleşik Devletler’in 47. başkan yardımıcı görevini üstlendi. Joe Biden mesleği de merak ediliyor. Amerikalı politikacı aynı zamanda eski bir avukattır. Demokrat Parti üyesi olan siyasetçi 1973 yılından 2009 yılına kadar Delaware Senatörü olarak görev aldı. 2020 yılında Demokratların başkan adayı olarak da Donald Trump’a rakip olarak ABD Başkanlık Seçimleri’ne katıldı.

Joe Biden kimdir? ABD Başkanı Donald Trump’ın rakibi Joe Biden kaç yaşında, ne iş yapıyor?

23 Ağustos 2008 tarihinde ise Demokrat Partinin Başkan adayı olan Barack Obama tarafından Başkan yardımcılığı görevi için aday gösterildi. 2008’deki başkanlık seçimlerinin demokrat partinin kazanmasının ardından Obama’nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak görev aldı. Joe Biden 1942 yılında İrlanda kökenli Katolik bir ailenin çocuğu olarak Scranton, Pensilvanya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Claymont’ta alan Biden 1965 senesinde Delware Üniversitesi’nde politika bilimi eğitimi aldı. Bunun ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak avukat oldu. Devamında Wilmington Hukuk şirketinde çalıştı.

Liberal görüşleriyle dikkat çeken siyasetçi, çevre konusunda da aktif proje üretiyor. Daha önce 2003 Irak Savaşı’nı desteklediği bilinen Joe Biden sonrasında bu konudaki tavrını değiştirdi. Joe Biden eşi de oldukça merak ediliyor. 1966 yılında Neilla Hunter ile evlenen siyasetçinin eşi 1972 yılında vefat etti. Çiftin bu evlilikten Beau, Hunter ve Naomi adında 3 çocuğu oldu. Biden 1977 yılında ise Jill Jacobs ile evlendi. Bu evlilikten de 1981 yılında Ashley adında bir çocuğu oldu. Oğlu Beau ise beyin kanseri nedeniyle 2015 senesinde hayatını kaybetti.

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