Joe Biden kimdir? Joe Biden kaç yaşında, ne iş yapıyor, mesleği ne? Biden kazanırsa Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olur?

ABD Başkanlık Seçimleri’nin sonuçlarının açıklanmasına çok az bir zaman kaldı. ABD Başkanı Donald Trump ile rakibi Joe Biden arasındaki başkanlık mücadelesi devam ediyor. Şimdi herkes Trump mı Biden mı kazanacak sorusuna yanıt arıyor. Bir yandan Amerika başkan adayı Joe Biden hakkında araştırmalar da yapılıyor. Peki, Joe Biden kaç yaşında? Joe Biden ne iş yapıyor? İşte başkan adayı hakkında tüm merak edilenler...

Joe Biden kimdir?

20 Kasım 1942 doğumlu olan Biden yaş olarak 78 yaşında. Tam adı Joseph Robinette Biden Jr. olan siyasetçi 2009 yılında 2017 yılına kadar Birleşik Devletler’in 47. başkan yardımıcı görevini üstlendi. Joe Biden mesleği de merak ediliyor. Amerikalı politikacı aynı zamanda eski bir avukattır. Demokrat Parti üyesi olan siyasetçi 1973 yılından 2009 yılına kadar Delaware Senatörü olarak görev aldı. 2020 yılında Demokratların başkan adayı olarak da Donald Trump’a rakip olarak ABD Başkanlık Seçimleri’ne katıldı.

23 Ağustos 2008 tarihinde ise Demokrat Partinin Başkan adayı olan Barack Obama tarafından Başkan yardımcılığı görevi için aday gösterildi. 2008’deki başkanlık seçimlerinin demokrat partinin kazanmasının ardından Obama’nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak görev aldı. Joe Biden 1942 yılında İrlanda kökenli Katolik bir ailenin çocuğu olarak Scranton, Pensilvanya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Claymont’ta alan Biden 1965 senesinde Delware Üniversitesi’nde politika bilimi eğitimi aldı. Bunun ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak avukat oldu. Devamında Wilmington Hukuk şirketinde çalıştı.