Joe Biden kimdir? Joe Biden kaç yaşında, ne iş yapıyor, mesleği ne? Biden kazanırsa Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olur?

ABD Başkanlık Seçimleri’nin sonuçlarının açıklanmasına çok az bir zaman kaldı. ABD Başkanı Donald Trump ile rakibi Joe Biden arasındaki başkanlık mücadelesi devam ediyor. Şimdi herkes Trump mı Biden mı kazanacak sorusuna yanıt arıyor. Bir yandan Amerika başkan adayı Joe Biden hakkında araştırmalar da yapılıyor. Peki, Joe Biden kaç yaşında? Joe Biden ne iş yapıyor? İşte başkan adayı hakkında tüm merak edilenler...
20 Kasım 1942 doğumlu olan Biden yaş olarak 78 yaşında. Tam adı Joseph Robinette Biden Jr. olan siyasetçi 2009 yılında 2017 yılına kadar Birleşik Devletler’in 47. başkan yardımıcı görevini üstlendi. Joe Biden mesleği de merak ediliyor. Amerikalı politikacı aynı zamanda eski bir avukattır. Demokrat Parti üyesi olan siyasetçi 1973 yılından 2009 yılına kadar Delaware Senatörü olarak görev aldı. 2020 yılında Demokratların başkan adayı olarak da Donald Trump’a rakip olarak ABD Başkanlık Seçimleri’ne katıldı.
23 Ağustos 2008 tarihinde ise Demokrat Partinin Başkan adayı olan Barack Obama tarafından Başkan yardımcılığı görevi için aday gösterildi. 2008’deki başkanlık seçimlerinin demokrat partinin kazanmasının ardından Obama’nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak görev aldı. Joe Biden 1942 yılında İrlanda kökenli Katolik bir ailenin çocuğu olarak Scranton, Pensilvanya’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Claymont’ta alan Biden 1965 senesinde Delware Üniversitesi’nde politika bilimi eğitimi aldı. Bunun ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak avukat oldu. Devamında Wilmington Hukuk şirketinde çalıştı.
Liberal görüşleriyle dikkat çeken siyasetçi, çevre konusunda da aktif proje üretiyor. Daha önce 2003 Irak Savaşı’nı desteklediği bilinen Joe Biden sonrasında bu konudaki tavrını değiştirdi. Joe Biden eşi de oldukça merak ediliyor. 1966 yılında Neilla Hunter ile evlenen siyasetçinin eşi 1972 yılında vefat etti. Çiftin bu evlilikten Beau, Hunter ve Naomi adında 3 çocuğu oldu. Biden 1977 yılında ise Jill Jacobs ile evlendi. Bu evlilikten de 1981 yılında Ashley adında bir çocuğu oldu. Oğlu Beau ise beyin kanseri nedeniyle 2015 senesinde hayatını kaybetti.
Vatandaşlar tarafından seçimi Joe Biden'ın kazanması durumunda Türkiye açısından nasıl bir gelişme yaşanacağı da merak ediliyor. AA muhabiri, ABD başkanlık seçimlerinin Türkiye-ABD ilişkilerine olası yansımalarını uzmanlara sordu. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Donald Trump'ın tekrar ABD başkanı seçilmesi halinde mevcut dış politikanın devam edeceğini düşündüğünü söyledi. Erhan, Trump’ın ve ABD’nin önceliğinin halihazırda Çin'le mücadele olduğuna dikkati çekerek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeleriyle de mevcut politikayı sürdüreceğine ve özellikle yük paylaşımı konusunda baskıyı artıracağına işaret etti.
Türkiye-ABD ilişkileri açısından bakıldığında dört önemli konu olduğunun altını çizen Erhan, özellikle FETÖ'nün elebaşı ve mensuplarının ABD’de bulunmasının önemine vurgu yaptı. Erhan, "Bununla ilgili gönderilen bütün dosya ve klasörlere rağmen Amerikan yargısı adım atmadı. Trump’ın ikinci döneminde de esasen bu konuda bir sürpriz beklemiyoruz." diye konuştu.
Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan, Joe Biden'ın ABD başkanı seçilmesi durumunda ise özellikle Doğu Akdeniz'de Biden ve ekibinin nasıl bir aksiyon alacağını kestirmenin çok kolay olmayacağına işaret etti. Suriye politikasında ise Biden'ın da kuzeyde bir Kürt devletini destekleyeceğini düşünen Erhan, "Bu bir anlamda İsrail’in oradaki varlığını sürdürmesi için bir müttefik ihtiyacından hasıl olan bir devlet politikasına dönüşmüş durumda.” diye konuştu.
Biden’ın geçmiş dönemde Türkiye’ye yönelik olumsuz bakışı ve özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasındaki birtakım sözleri bulunduğunu anımsatan Erhan, “Biden ve ekibinin iktidara gelişi Türk-Amerikan ilişkilerinde zaten var olan ağır bir yükün biraz daha artmasına sebep olabilir." açıklamasında bulundu. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Ertem ise Biden'ın da Trump gibi kısıtlı hale gelen ulusal kaynaklar ve tartışmalı bir yapı arz eden "dünya polisliği" rolünden dolayı Türkiye ve Orta Doğu'ya yönelik politikalarında büyük zikzaklar çizmeyeceğini savundu.