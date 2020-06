Joe Biden kimdir, Trump'ı yenip ABD Başkanı olabilir mi?

Destekçileri için Joe Biden, Washington'da on yıllar boyunca görev alan deneyimli bir dış politika uzmanı, cazibesi ve tatlı diliyle halka ulaşabilen bir konuşmacı ve yaşadığı korkunç kişisel trajedileri atlatabilen cesur biri.

ABD'de mavi yaka işçileri, hazırlıksız yaptığı doğaçlama konuşmalarıyla hareketlendirebiliyor ve daha sonra kalabalığın arasına karışıp ellerini sıkıyor, sırtlarını okşuyor, selfie çektiriyor, beyaz saçlı bir rock yıldızı gibi karşılanıyor.

New Yorker dergisine konuşan eski başkan adayı ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry "Bir bakıma sözleriyle onları içine çekiyor ve onlara sarılıyor, bazen de fiziksel olarak bunu yapıyor. Dokunmayı seven bir siyasetçi her şeyi sahici. Hiçbir şeyi sakil değil" demişti.

Ama dokunmayı bu kadar sevmesi birçok sorunu da beraberinde getirdi.

İddialar

Geçen yıl sekiz kadın Biden'ın kendilerine 'uygunsuzca dokunduğunu, sarıldığını ve öptüğünü' iddia etti. ABD medyasında Biden'ın etkinliklerde kadınları selamlarken yaklaştığı görüntüleri paylaştı, bu görüntülerin bazılarında kadınların saçlarını kokladığı da görülüyordu.

Bu iddiaların üstüne Biden 'etkileşimlerinde daha düşünceli olacağını' söyledi.

Ama Mart ayında Tara Reade, ofisinde asistanı olarak çalıştığı Biden'ın 30 yıl önce kendisini bir duvara dayayıp cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.