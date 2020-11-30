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Joe Biden Köpeğiyle Oynarken Ayağını Burktu

30.11.2020 12:23 | Son Güncelleme:
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Joe Biden Köpeğiyle Oynarken Ayağını Burktu

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD’nin yeni seçilen başkanı Joe Biden, 2 yaşındaki Alman kurdu cinsi köpeğiyle oynarken düştü ve ayağını burktu

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD’nin yeni seçilen başkanı Joe Biden, 2 yaşındaki Alman kurdu cinsi köpeğiyle oynarken düştü ve ayağını burktu.

Biden’ın sağlık durumuna ilişkin olarak basin mensuplarına bilgi veren George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Direktörü Dr. Kevin O’Connor, Joe Biden ayağında burkulma tespit edildiğini ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca yürüyüş protezi takması gerekeceğini söyledi. Daha detaylı tetkiklerin de yapılacağını ifade etti.

ABD’de başkanların köpekleri de Beyaz Saray’ın dikkat çeken üyelerinden biri haline geliyorlar. Biden da Major isimli köpeğini 2018 yılında sahiplenmişti. Joe Biden’ın 2008 yılında sahiplendiğini Champ isimli bir başka Alman kurdu köpeği daha bulunuyor. Biden ailesi iki köpeği de Beyaz Saray’a götüreceklerini açıklamışlardı.

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