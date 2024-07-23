Joe Biden öldü mü? ABD seçimlerinden apar topar çekilen Biden hakkında bomba iddia! ABD'de sular durulmuyor

Biden, Kamala Harris'i destekleyeceğini vurgulayarak yarıştan çekildi. ABD medyasında ve sosyal medyada uzun süren sessizliğin ardından Biden öldü mü? sorusu sorulmaya başlandı. ABD resmi kaynaklarından herhangi bir açıklama gelmedi. ABD medyası boks yıldızı Ryan Garcia'nın X'te attığı tweet nedeniyle tartışmaların başladığını aktardı.

ABD BAŞKANI BİDEN ÖLDÜ MÜ? SOSYAL MEDYA HAREKETLENDİ

Ryan Garcia, tweetinde Joe Biden'ın öldüğünü ve kendisinin buna sevindiğini söyledi. Ekşi Sözlük'te de Joe Biden'ın ölüp ölmediğiyle ilgili tartışmalar devam etti. Söz konusu iddiaların ardından Biden hakkında yüzlerce tweet atıldı.

ABD kaynaklarından Biden'ın hayatta olup olmadığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. 1942 Scranton doğumlu Biden, 20 Ocak 2021'den beri ABD başkanlığını yürütüyor. Son 6 ayda sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Joe Biden, peş peşe yaptığı gaflarla hafızalara kazınmıştı.

BOŞ BAKIŞLAR, DERİN DALMALAR...

Dünya liderleri arasındaki görüşmelerde boş bakışlarıyla, derin dalmalarıyla dikkat çeken Biden, son olarak bir toplantıda eşini başka bir kadınla karıştırmıştı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır