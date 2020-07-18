Joe Biden Rusya'nın Seçimlere Müdahale Etmeye Çalıştığını İddia Etti

Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olması beklenen Joe Biden, seçimlere Rusya müdahalesi konusunda uyarılarda bulundu. Biden, kendisine verilen istihbarat bilgileri dahilinde Rusya’nın yine seçimlere müdahale etme çabalarının sürdüğünü söyledi.

Biden, kendisine destek veren bağışçılarıyla yaptığı internet üzerinden yapılan toplantıda Çin’in de 2020 seçim sonuçlarına güvenin azalması konusunda bazı faaliyetler yürüttüğünü anlattı.

Biden ”Şimdi yeniden bir brifing aldım ve önceden biliyorduk ama şimdi de öğrendiğim konusunda size garanti veriyorum. Ruslar halen daha seçim sistemimizi gayrimeşru hale getirme üzere uğraşıyorlar. Bu bir gerçek” dedi.

Biden, Rusya’nın seçimlere müdahalesinin sürmesi halinde Kasım ayında yapılacak seçimi kazanırsa bunun bedelini gerçekten ödeteceğini söyledi.

Biden’ın mevcut durumda istihbarat brifingi almaya başlayıp başlamadığıysa bilinmiyor. Normal prosedürde başkan adayları istihbarat brifingi alıyorlar. Biden’in seçim kampanyasını yürüten ekip bu konudaki sorulara bir yorum yapmadı.