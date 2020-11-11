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Joe Biden: Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici

11.11.2020 06:52 | Son Güncelleme

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim yenilgisini kabul etmemesinin utanç verici olduğunu söyledi.

Joe Biden: Trump'ın yenilgiyi kabul etmemesi utanç verici

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim yenilgisini kabul etmemesinin utanç verici olduğunu söyledi.

Biden buna rağmen iktidar değişiminin önünde hiçbir şeyin duramayacağını söyledi.

Öte yandan Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, kaybettiği seçimi kazanacağını iddia etmeye devam etti.

ABD'de seçim sonuçları öncelikle ABD basınının tahminleri ve hesaplamalarına dayanarak açıklanıyor.

Eyaletlerin resmi sonuçlarının ilan edilmesi ve onaylanması birkaç hafta sürebiliyor.

Henüz hiçbir eyalette bu aşamaya gelinmedi.

Bir muhabirin Trump'ın tutumuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Biden, "Arkasında bırakacağı mirasa zarar veriyor" dedi ve 20 Ocak'ta göreve başlamasına kimsenin engel olamayacağını vurguladı.

Trump ve destekçileri ne diyor?

Trump Salı günü Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda "BÜYÜK OY SAYIMI HİLESİ!" ve "KAZANACAĞIZ!" ifadelerini kullandı.

Twitter, Trump'ın paylaşımlarına uyarı ekledi.

ABD Başkanı Trump, seçimi kaybedeceği anlaşıldığından bu yana Biden'ın hileyle zafere ulaştığını iddia ediyor fakat buna dair tek bir kanıt sunmuyor.

Trump'a sadık siyasetçilerden Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da "tüm yasal oylar sayıldıktan sonra" Trump'ın ikinci dönemine başlayacağını söylüyor.

Cumhuriyetçi Parti'den pek çok siyasetçi de seçimi Biden'ın kazandığını kabul etmekten çekiniyor.

Analiz: Cumhuriyetçiler neden konuşmaktan korkuyor?

Anthony Zurcher, Kuzey Amerika Muhabiri

Cumhuriyetçi Parti içinde çok az siyasetçi Biden'ın kazandığını kabul ederek Trump'ın şimşeklerini üzerine çekmeyi göze aldı.

Bu yönde açıklamalar yapan Cumhuriyetçi senatörler Susans Collins, Ben Sasse ve Mitt Romney'nin yolları Trump ile yıllar önce ayrılmıştı.

Geri kalanı ise Trump'ın parti tabanında büyük bir gücü olduğunu ve kendisine yeterince sadık görmediği Cumhuriyetçi siyasetçilere karşı bu gücü kullanmaktan çekinmediğini biliyor.

Cumhuriyetçilerin oynadığı oyunun adı sabır. Bir yandan Trump'ın itiraz etme hakkı bulunduğunu kabul edip, ona öfkesini dışa vurması için zaman tanıyıp diğer yandan da seçimin sonucunu değiştirecek boyutta bir suçlamanın kanıtı olmadığını biliyorlar.

Cumhuriyetçi siyasetçiler sözleriyle olmasa bile eylemleriyle Ocak ayında yeni bir başkanın göreve başlayacağını kabul ediyor.

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