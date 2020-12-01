Joe Biden Üst Düzey Ekonomi Ekibini Belirledi

ABD’nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris, birlikte çalışacakları üst düzey ekonomi ekibini belirledi.

Biden’ın Hazine Bakanı olarak atayacağını açıkladığı eski Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen, Hazine Bakanlığı koltuğuna oturacak ilk kadın bakan olacak.

Biden, hali hazırda American Progress Center isimli siyaset ve kamu araştırmaları merkezi başkanı olan Neera Tanden’i de Yönetim ve Bütçe Dairesi’nin başına atayacağını açıkladı. Senato’nun da onaylaması halinde Tanden, bu göreve gelen ilk Güney Asya kökenli Amerikalı kadın olacak.

Wally Adeyemo da Biden’ın başkanlığında Hazine Bakanı Yellen’ın yardımcılığı görevini üstlenecek. Adeyemo da Hazine Bakanlığı’nda bugüne dek en üst düzeyde görev almış Afrika kökenli Amerikalı isim olacak.

Biden’ın ekonomi ekibinde yer verdiği bir diğer isim de Princeton Üniversitesi Kamu ve Uluslararası İlişkiler Bölümü dekanı Cecilia Rouse oldu. Rouse Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı koltuğuna oturacak. Rouse da bu göreve getirilirken 4. kadın olurken ilk siyah Amerikalı olacak.