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Joe Biden Üst Düzey Ekonomi Ekibini Belirledi

01.12.2020 12:13 | Son Güncelleme:
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Joe Biden Üst Düzey Ekonomi Ekibini Belirledi

ABD’nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris, birlikte çalışacakları üst düzey ekonomi ekibini belirledi

ABD’nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris, birlikte çalışacakları üst düzey ekonomi ekibini belirledi.

Biden’ın Hazine Bakanı olarak atayacağını açıkladığı eski Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen, Hazine Bakanlığı koltuğuna oturacak ilk kadın bakan olacak.

Biden, hali hazırda American Progress Center isimli siyaset ve kamu araştırmaları merkezi başkanı olan Neera Tanden’i de Yönetim ve Bütçe Dairesi’nin başına atayacağını açıkladı. Senato’nun da onaylaması halinde Tanden, bu göreve gelen ilk Güney Asya kökenli Amerikalı kadın olacak.

Wally Adeyemo da Biden’ın başkanlığında Hazine Bakanı Yellen’ın yardımcılığı görevini üstlenecek. Adeyemo da Hazine Bakanlığı’nda bugüne dek en üst düzeyde görev almış Afrika kökenli Amerikalı isim olacak.

Biden’ın ekonomi ekibinde yer verdiği bir diğer isim de Princeton Üniversitesi Kamu ve Uluslararası İlişkiler Bölümü dekanı Cecilia Rouse oldu. Rouse Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı koltuğuna oturacak. Rouse da bu göreve getirilirken 4. kadın olurken ilk siyah Amerikalı olacak.

Joe Biden ve Kamala Harris, Jared Bernstein ve Heather Boushey’i de ekonomik konsey üyeleri olarak belirledi.

Biden yaptığı açıklamada “Corona virüsü kontrol altına almaya çalışırken bu ekip, yaşadığımız bu ekonomik kriz anında, ekonomimizi yeniden hızla inşa edebilmek ve daha iyi hale getirebilmek adına Amerika halkına, acil bir ekonomik yardımı temin edecek” dedi.

Amerika ekonomisi salgından büyük zarar görmüş durumda. Hali hazırda ABD’de 22 milyondan fazla kişinin işlerini kaybettiği belirtiliyor. Sadece son iki ayda ülkede 700 binden fazla kişinin daha işsizlik ödeneği başvurusunda bulunduğu açıklandı. Bu işsizlik oranının ülkede 1960’lardan bu yana görülen en yüksek oran olduğuna dikkat çekiliyor.

Öte yandan Joe Biden, dün yeni seçilen başkan olarak ilk istihbarat brifingini de aldı. İstihbarat birimleri Biden’a ulusal güvenlik konusunda bilgilendirmede bulundu.

ABD seçim sistemine göre seçici kurul 14 Aralık’ta seçimi yapacak ve Joe Biden 20 Ocak tarihinde düzenlenecek devir teslim töreniyle birlikte ABD’nin 46. Başkanlığı görevini devralacak.

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