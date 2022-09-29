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Joe Biden yine gündem oldu! Ölen kişiyi salonda aradı... "Nerede, burada mı?"

29.09.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçildiği günden bu yana birçok gafa imza atan ve bazı davranışlarıyla dünya gündeminde haber olan ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha sosyal medyanın diline düştü. Yaptığı bir konuşma sırasında, ağustos ayında hayatını kaybeden bir senatörün salonda olup olmadığını soran Biden'ın bu hatası dünya basınında ve sosyal medyada geniş yer buldu.

ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha gündem oldu. Seçildiği günden bu yana tartışılan, hareketleri ve davranışlarıyla adından sıkça söz ettiren Biden, bu kez yaptığı gafla çok konuşuldu.

Önceki günlerde, kürsüde yaptığı bir konuşma sırasında "nereye gideceğini bilmeyen" Biden, akıllarda birçok soru işareti bırakmıştı. Biden bu kez ise, yine bir konuşması sırasında, geçtiğimiz ağustos ayında hayatını kaybeden bir kongre üyesinin, nerede olduğunu sordu.

Biden'a ne oluyor? Çok konuşulacak bir hareket daha! "Yine kafası karıştı"Biden'a ne oluyor? Çok konuşulacak bir hareket daha! "Yine kafası karıştı"

"JACKIE NEREDE?"

Sözlerine devam ederken, "Jackie nerede? Burada mı?" diye soran Biden'ın hatası kısa sürede gündeme oturdu. Öte yandan konuya ilişkin Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Joe Biden ABD Amerika Birleşik Devletleri
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