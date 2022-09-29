Joe Biden yine gündem oldu! Ölen kişiyi salonda aradı... "Nerede, burada mı?"

ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha gündem oldu. Seçildiği günden bu yana tartışılan, hareketleri ve davranışlarıyla adından sıkça söz ettiren Biden, bu kez yaptığı gafla çok konuşuldu.

Önceki günlerde, kürsüde yaptığı bir konuşma sırasında "nereye gideceğini bilmeyen" Biden, akıllarda birçok soru işareti bırakmıştı. Biden bu kez ise, yine bir konuşması sırasında, geçtiğimiz ağustos ayında hayatını kaybeden bir kongre üyesinin, nerede olduğunu sordu.

"JACKIE NEREDE?"

Sözlerine devam ederken, "Jackie nerede? Burada mı?" diye soran Biden'ın hatası kısa sürede gündeme oturdu. Öte yandan konuya ilişkin Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadığı öğrenildi.





