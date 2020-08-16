Joe Biden'a hem iktidardan hem muhalefetten tepki

Hem iktidar hem muhalefet Biden’a tepki gösterdi.ABD’deki seçimlerde Demokratların başkan adayı Joe Biden’ın Türkiye’ye ilişkin aralık ayında yaptığı ancak dün medyada yer bulan açıklamaları Türkiye’den büyük tepki topladı. Hem iktidar hem muhalefet Biden’a tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Biden’ın Türkiye analizi katıksız cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayanıyor. Türkiye’ye talimat verme günleri geride kaldı ama hala bunu deneyebileceğinizi düşünüyorsanız, buyurun. Bedelini ödersiniz” ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Biden’ın açıklamalarının “Türkiye üzerinde oynanan oyunları ve kendilerinin müdahaleci tavırlarını yansıttığı” ifade ederek “Bu açıklamalar demokrasiyle ve Türk-Amerikan ilişkilerinin doğasıyla uyumlu değildir” dedi. Altun Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Türkiye iç politik oyunlara alet edilebilecek bir ülke değildir” diyerek “Amerikan siyasi kurumlarının ve kamuoyunun iç politikada puan toplama arzusunun bir ürünü olan bu sorumsuz açıklamaları dikkate almaması demokratik bir gerekliliktir” ifadelerini kullandı.

Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik ise "Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz. Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hak edilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir" dedi. Muhalefetten tepkiler CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de Twitter’dan yaptığı açıklamada “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, aksini iddia etmek ve dayatmak kimsenin haddi değildir. Saray rejimini bu halk değiştirecektir” ifadelerini kullandı. CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak da “Bizim demokrasi ve özgürlük mücadelemiz, hiçbir emperyalist himmete muhtaç değildir. “Bağımsızlık bizlerin karakteridir.” Biz siyaset okyanusunun ötesinin çıkarları için değil, milletimizin çıkarları için yaparız. Joe Biden Erdoğan’ın değirmenine su taşımaktan vazgeçsin” dedi. CHP'nin 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayı ve "Bin Günde Memleket Hareketi'ni” başlatan Muharrem İnce de "Atatürk'ün de söylediği gibi bağımsızlık karakterimizdir! Türkiye'de hükümet değiştirmek sizin işiniz değil, milletin işi” diye yazdı.

Biden ne demişti? Biden tepkilere neden olan açıklamalarını aralık ayında görüntülü olarak New York Times gazetesine yapmıştı. Ancak video görüntüleri Cumartesi günü sosyal medya yayınlandı ve viral oldu. Biden röportajda “Yapmamız gereken şeyin şu anda ona (Erdoğan’a) karşı farklı bir yaklaşım içine girmek olduğunu düşünüyorum. Muhalefeti desteklediğimizi açıklamalıyız. Elimizde Parlamento’ya ve (siyasi) sürece katılmak isteyen Kürt halkını entegre etmek için bir yol olduğunu, ki bu bir süre işe de yaramıştı, ortaya koymalıyız. Çünkü neyin yanlış olduğunu yüksek sesle dile getirmeliyiz. (Erdoğan) bunun bedelini ödemeli. Bir hava savunma sistemini satın alıp aynı zamanda orada F-15’leri orada uçurmaya çalışacaksa, o zaman belirli bazı silahları satıp satmayacağımız konusunda da bir bedel ödemelidir” demişti. “Eğer benim onunla ilişki kurduğum gibi doğrudan ilişki kurmaya devam etseydik, Erdoğan’a yüklenip onu devirmek için Türk hükümeti içerisinde halen bulunan unsurları destekleyip onlardan bir şeyler alıp, onları cesaretlendirseydik, bir darbe ile değil de bir seçim süreci ile tabi. İstanbul’da patladı, partisini orada patlattı. Biz şimdi ne yapacağız? Biz oturup ona boyun eğdik” diye konuştu.