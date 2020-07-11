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Joe Biden’dan Türkiye’ye Ayasofya Çağrısı

11.07.2020 20:29 | Son Güncelleme

ABD’de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’la yarışacak olan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’dan Türkiye’nin Ayasofya kararına tepki geldi. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kararından geri adım atmaya çağırdı

Joe Biden’dan Türkiye’ye Ayasofya Çağrısı

ABD’de Kasım ayında yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump’la yarışacak olan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden’dan Türkiye’nin Ayasofya kararına tepki geldi. Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kararından geri adım atmaya çağırdı.

Cuma akşamı yazılı bir açıklama yapan Joe Biden, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararından derin üzüntü duyduğunu belirtti. Obama döneminin eski Başkan Yardımcısı, ‘’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kararından geri adım atması ve herkesin eşit şekilde erişimini sağlayarak bu kıymetli yapının şu anki müze statüsünü koruması çağrısında bulunuyorum’’ ifadelerini kullandı.

Biden açıklamasında, ‘’Ayasofya mimari bir harika ve çok sayıda inançtan gelen insanlar için de kıymetli kutsal bir mabet. Ayasofya’nın 85 yıldır müze statüsünde olması, tüm dünyadan insanların 1985 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası olan bu yapıyı hayran kalarak ziyaret etmesi ve dua etmesine imkan vermiştir’’ dedi.

Joe Biden’ın Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde ABD Başkanı Barack Obama, 2009 yılında Ayasofya Müzesi’ni ve Sultan Ahmet Camii’ni ziyaret etmişti.

Danıştay’ın Cuma günü verdiği kararla Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinin önü açılmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya’nın denetimini Diyanet İşleri Başkanlığı’na devretmişti. Erdoğan Ayasofya’da ilk namazın da 24 Temmuz’da kılınacağını açıklamıştı.

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