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Joe Biden'den 100 günde 100 milyon aşı sözü

09.12.2020 12:19 | Son Güncelleme:
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Joe Biden'den 100 günde 100 milyon aşı sözü

ABD'nin 46'ıncı Başkanı seçilen Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi aldıktan sonraki 100 gün içinde 100 milyon kişinin aşılanacağı taahhüdünde bulundu.

ABD'nin 46'ıncı Başkanı seçilen Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi aldıktan sonraki 100 gün içinde 100 milyon kişinin aşılanacağı taahhüdünde bulundu.

20 Ocak'ta Donald Trump'tan görevi devralması beklenen Biden, "Beyaz Saray'a gelir gelmez salgını sona erdiremeyeceğini ancak Covid-19'un seyrini değiştirebileceğini" söyledi. Biden ayrıca salgınının yavaşlatılabilmesi için halktan 100 gün boyunca maske takmalarını istedi.

Joe Biden, Delaware'de düzenlediği basın toplantısında sağlık ekibini tanıttı.

Biden, Sağlık Bakanlığı'na California Başsavcısı Xavier Becerra, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanlığına (CDC) da Rochelle Walenksy'i önermişti.

Dr. Fauci, Biden'ın sağlık başdanışmanı olacak

Trump döneminde de görev yapan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Biden'ın 'tıbbi başdanışman' olarak görev yapacak. Dr. Fauci sık sık Donald Trump'la ters düşüyordu.

Biden, "İlk 100 günüm Covid-19 virüsünü bitirmeyecek. Buna söz veremem. Bu çıkmaza bir anda girmedik. Bir anda kurtulmamız da mümkün değil. Ama ilk 100 gün hastalığın seyrini değiştirebilir. ABD'de hayatı olumlu yönde değiştirebilir" dedi.

Kongre'de iki parti arasındaki müzakereler sonuçlandırılıp acil finansman sağlanamazsa bu çabaların sekteye uğrayabileceğini belirten Biden, çocukların okullara dönmesini sağlamanın ana önceliklerinden biri olacağını vurguladı.

Aşıya perşembe günü onay çıkması bekleniyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) dün Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısında bir güvenlik kaygısı olmadığını açıklamıştı. Bu açıklamayla aşının acil kullanım için onay almasının önünde bir engel kalmadığı belirtiliyor.

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, aşının yüzde 95 etkili olduğunu ve büyük bir güvenlik kaygısının bulunmadığını gösteren verileri geçen ay FDA'ya sunmuştu.

FDA danışma komitesinin yarın yapacağı toplantıda nihai kararını açıklaması bekleniyor.

Bu aşı iki doz halinde kullanılıyor. Ancak ilk dozun ağır vakalarda yüzde 89 oranında etkili olduğu belirtiliyor.

Amerikan şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşının da Noel'den önce (25 Aralık) onay alabileceği ifade ediliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'de Covid-19 vakalarının sayısı 15 milyonu geçti. Hastalıktan ölenlerin sayısı da 293 bini aştı.

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