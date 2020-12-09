Joe Biden'den 100 günde 100 milyon aşı sözü

ABD'nin 46'ıncı Başkanı seçilen Joe Biden, 20 Ocak'ta görevi aldıktan sonraki 100 gün içinde 100 milyon kişinin aşılanacağı taahhüdünde bulundu.
20 Ocak'ta Donald Trump'tan görevi devralması beklenen Biden, "Beyaz Saray'a gelir gelmez salgını sona erdiremeyeceğini ancak Covid-19'un seyrini değiştirebileceğini" söyledi. Biden ayrıca salgınının yavaşlatılabilmesi için halktan 100 gün boyunca maske takmalarını istedi.
Joe Biden, Delaware'de düzenlediği basın toplantısında sağlık ekibini tanıttı.
Biden, Sağlık Bakanlığı'na California Başsavcısı Xavier Becerra, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanlığına (CDC) da Rochelle Walenksy'i önermişti.
Trump döneminde de görev yapan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Biden'ın 'tıbbi başdanışman' olarak görev yapacak. Dr. Fauci sık sık Donald Trump'la ters düşüyordu.
Biden, "İlk 100 günüm Covid-19 virüsünü bitirmeyecek. Buna söz veremem. Bu çıkmaza bir anda girmedik. Bir anda kurtulmamız da mümkün değil. Ama ilk 100 gün hastalığın seyrini değiştirebilir. ABD'de hayatı olumlu yönde değiştirebilir" dedi.
Kongre'de iki parti arasındaki müzakereler sonuçlandırılıp acil finansman sağlanamazsa bu çabaların sekteye uğrayabileceğini belirten Biden, çocukların okullara dönmesini sağlamanın ana önceliklerinden biri olacağını vurguladı.