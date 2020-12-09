Joe Biden'den 100 günde 100 milyon aşı sözü

Aşıya perşembe günü onay çıkması bekleniyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) dün Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısında bir güvenlik kaygısı olmadığını açıklamıştı. Bu açıklamayla aşının acil kullanım için onay almasının önünde bir engel kalmadığı belirtiliyor.

Pfizer ve Alman ortağı BioNTech, aşının yüzde 95 etkili olduğunu ve büyük bir güvenlik kaygısının bulunmadığını gösteren verileri geçen ay FDA'ya sunmuştu.

FDA danışma komitesinin yarın yapacağı toplantıda nihai kararını açıklaması bekleniyor.

Bu aşı iki doz halinde kullanılıyor. Ancak ilk dozun ağır vakalarda yüzde 89 oranında etkili olduğu belirtiliyor.

Amerikan şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşının da Noel'den önce (25 Aralık) onay alabileceği ifade ediliyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD'de Covid-19 vakalarının sayısı 15 milyonu geçti. Hastalıktan ölenlerin sayısı da 293 bini aştı.