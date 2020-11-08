Joe Biden'ın başkanlığı İngiltere için ne anlam ifade ediyor?

Joe Biden İngiltere'ye yabancı biri değil. Margaret Thatcher'dan bu yana her İngiltere başbakanıyla tanıştı.

Ta ki Boris Johnson'a kadar.

Henüz Johnson ile tanışmamış Biden, onun hakkında "Donald Trump'ın fiziksel ve duygusal klonu" demişti.

İki siyasetçinin yönetim anlayışları arasında fark var.

Biden Brexit'e karşı çıkıyor.

Geçen ay İngiltere - ABD arasındaki olası bir ticaret anlaşmasının, Brexit'in Kuzey İrlanda'daki barışa zarar vermemesine bağlı olduğunu söylemişti.

Pek çok gözlemci, Biden'ın transatlantik ilişkileri onarmaya Londra'dan değil Paris ve Berlin'den başlayacağı düşüncesinde.

Brexit sonrası bir ticaret anlaşmasının Biden'ın öncelikleri arasında olup olmadığı da tartışmalı bir konu.

Öte yandan Biden ile İngiliz hükümetinin uyuşan fikirleri de var: Rusya'ya karşı daha sert politikalar, İran'la nükleer anlaşmayı tekrar imzalama, karbon salımını azaltma.

Biden'ın başkanlığı uluslararası örgütlere daha fazla destek anlamına gelecek. Bunlara NATO ve Dünya Ticaret Örgütü de dahil.

İngiltere gibi müttefikleri, ABD'nin Çin'e karşı mücadelesine destek verme baskısı altında kalacaklardır.