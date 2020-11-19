Joe Biden'ın İran politikası ne olacak?

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, uluslararası sistemin "dikişlerinin söküldüğünü" söylüyor.

Biden ABD'nin itibarını kurtarma sözü veriyor ve bunun bir an önce yapılması gerektiğine inanıyor. Bu yıl başlarında Amerikan Foreign Affairs dergisine yazan Biden, "Kaybedecek zamanımız yok" diyordu.

Biden'ın planları arasında 2015'te İran ile yapılan nükleer anlaşmaya yeniden dahil olmak da var.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de ülkesini bu anlaşmadan tek taraflı olarak çektiğini açıklamış ve anlaşmayı işlevsiz kılmak için elinden geleni yapmıştı.

Ancak Trump'ın iki yılı aşkın İran'a yönelik sürdürdüğü "maksimum baskı" politikasına rağmen, İran boyun eğmedi ve nükleer silah teknolojisini geliştirme doğrultusunda ilerliyor.

20 Ocak'ta görevi devralacak olan Joe Biden bu konuda nasıl bir politika izleyecek? Aradan bu kadar uzun zaman geçtikten sonra ve Amerikan politikasının bölünmüş hali dikkate alınırsa Trump öncesi statükoya geri dönebilecek mi?

Londra merkezli savunma ve güvenlik araştırmaları merkezi RUSI'den Aniesh Bassiri Tabrizi'ye göre "Strateji çok net. Ama kolay olmayacak" diyor.