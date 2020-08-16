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Joe Biden'ın Türkiye Açıklamalarına Tepkiler Sürüyor

16.08.2020 12:50 | Son Güncelleme

Amerika’da bu yıl Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olması beklenen Joe Biden’ın, Türkiye’yle ilgili yaptığı yorumlara tepkiler sürüyor

Joe Biden'ın Türkiye Açıklamalarına Tepkiler Sürüyor

Amerika’da bu yıl Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin adayı olması beklenen Joe Biden’ın, Türkiye’yle ilgili yaptığı yorumlara Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter üzerinden tepki gösterdi.

İbrahim Kalın, İngilizce olarak yayımladığı açıklamasında Biden’ın yorumlarını sert biçimde eleştirdi. Kalın “Joe Biden’ın Türkiye analizi, katıksız bir cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayanıyor. Türkiye’ye emir verme günleri sona erdi ama siz bunu hala deneyebileceğiniz düşünüyorsanız buyrun yapın. Bedelini ödersiniz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Biden’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Altun mesajında “Hiç kimse milli irademize ve demokrasimize saldıramaz, halkın oyuyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızın meşruiyetini sorgulayamaz. Buna cüret edenler en son 15 Temmuz 2016 gecesi ağızlarının payını almışlardır. Dostça bir hatırlatma!” dedi.

Biden’ın açıklamalarına AKP, CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve DEVA Partisi de tepki gösterdi.

Demokrat Parti başkan aday adayı Joe Biden, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın alıp hem de F-35 kullanmasının mümkün olamayacağını bunun için Türkiye’ye bir bedel ödetilmesi gerektiğini söylemişti. Biden açıklaması içerisinde Türk hükümeti içerisindeki bazı unsurları destekleyerek hükümeti devirmekten bunu darbe değil ama seçimle yapmaktan bahsetmişti. Joe Biden ayrıca, ABD’nin Türkiye’deki üsleri ve bu üslere erişim konusunda da kaygıları olduğunu dile getirmişti.

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